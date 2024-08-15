“اعتمادي وقيمة مقابل سعر”.. سعر ومواصفات هاتف ريلمي c55 بميزة خصوصية الدرجة الأولى (Face Unlock)

لقد تم إطلاق هاتف ريلمي c55 ولقد حقق ذلك الهاتف شهرة كبيرة وحصل على شعبية منذ أن تم إطلاقه في الأسواق وهو من الهواتف الاقتصادية التي لها الكثير من المواصفات الرائعة، حيث يدعم الهاتف تقنية Dynamic Island ويحتوى على بطارية كبيرة الحجم سعتها ٥٠٠٠ مللي أمبير، وهناك الكثير من المميزات التي تتواجد في هاتف ريلمي c55.

مواصفات هاتف ريلمي c55

يأتي هاتف ريلمي c55 بالكثير من المميزات، وتتمثل تلك المميزات فيما يأتي:

يأتي الهاتف بوزن 189.5 جرام وهو مصنوع من البلاستيك.

تأتي النسخة الـ 256 أولى من الهاتف بذاكرة 128 جيجابايت مع 6 جيجا رام وتأتي النسخة الثانية بذاكرة جيجابايت مع 8 جيجا رام.

تأتي الشاشة من النوع IPS LCD وبحجم 6.72 بوصة.

يأتي الهاتف بمعالج قوي من النوع Helio G88.

يدعم الهاتف شبكات G2 ,G3, G4 ..

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل وتأتي الكاميرا الخلفية الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 13

يأتي الهاتف ببطارية كبيرة وسعتها 5000 مللي أمبير وهي تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.

مميزات هاتف ريلمي سي 55

يتميز هاتف ريلمي c55 بالكثير من المميزات، وتتمثل تلك المميزات فيما يأتي:

يأتي الهاتف بذاكرة خارجية من أجل زيادة مساحة التخزين الخاصة بالهاتف.

يمكن وضع شريحتين اتصال في نفس الوقت أثناء وجود بطاقة ذاكرة في الهاتف.

يدعم الهاتف الكثير من المميزات ومنها فتح الهاتف باستخدام بصمة الوجه.

يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع بقوة 33 واط.

تقدم الكاميرا أداء ممتاز وتقوم بتصوير فيديوهات عالية الجودة بدقة 1080 بكسل.

سعر هاتف ريلمي c55

يختلف سعر هاتف ريلمي C55 من مكان لأخر، وجاء سعر الهاتف كالاتي: