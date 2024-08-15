“سلي طفلك وضحكة الان” تردد قناة ماجد الجديد Majed Kids لعرض أروع الأغاني وأجمل الأناشيد

قناة ماجد أطفال، استطاعت في فترة وجيزة من استقطاب ملايين المتابعين حول العالم، عقب بثها الأول في عام 2015، مما تقوم هذه القناة بتقديم محتوى تعليمي وترفيهي مميز ينجذب إليه الأطفال في الدول العربية، ناهيك عن عرضها إلى المسلسلات والأفلام الكرتونية المميزة، التي يمكن مشاهدتها على مدار اليوم دون توقف، ووفقًا لما نوضحه لكم في السطور الأتية، لكي يتعرف عليها الجميع.

نزل تردد قناة ماجد Majed Kids الجديد

هناك بعض المعلومات التي من خلالها يمكنك استقبال قناة ماجد أطفال المميز ومشاهدة كل ما تقدمه القناة على مدار الساعة بجودة عالية وإشارة قوية، دون توقف، وذلك بإتباع الأتي:-

أن تستقبل قناة Majed Kids على النايل سات.

التردد الجديد Majed Kids فهو 11411.

بينما معامل الترميز لقناة ماجد يكون 27500.

استقطاب ماجد أطفال يكون أفقي.

بالإضافة إلى أن معامل تصحيح الخطأ قناة ماجد 3/4.

استقبل تردد قناة ماجد كيدز 2024

ويسهل القيام في الوقت الحالي، باستقبال قناة ماجد أطفال على العرب سات، التي يمكنك كذلك مشاهدة كل ما تقدمه من محتوى طفولي وكرتوني مميز، يسهل القيام باستقبالها والاستمرار في مشاهدتها دون توقف، وذلك بجودة عالية وإشارة قوية، مع عرضها لأروع البرامج وأفضل الأناشيد الدينية، وذلك بإتباع البيانات التالية:-