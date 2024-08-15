أسباب تأخير الصرف.. أسباب تأخير صرف الأجور في المغرب لعام 2024 وخطوات الاستعلام عن زيادة الأجور عبر الموقع الرسمي

تجذب مسألة زيادة الأجور التي تقدر بـ500 درهم في عام 2024 انتباه العديد من المواطنين المغاربة خاصة بعد تأخير تنفيذها فقد لاحظ عدد كبير من موظفي القطاع العام أن هذه الزيادة لم تدرج في رواتبهم عند استلام أجر شهر يوليو، ويعزى هذا التأخير إلى الحاجة لنشر المراسيم المتعلقة بالزيادة في الجريدة الرسمية قبل بدء تطبيقها، وفي هذا المقال سنقوم بمراجعة تفاصيل هذه الزيادة وأسباب تأخيرها وسبل التحقق منها.

أسباب تأخير صرف الأجور 2024

في عام 2024 تأخرت زيادة الأجور البالغة 500 درهم لموظفي القطاع العام والتي كان من المقرر صرفها مع نهاية يوليو بسبب تأخر نشرها في الجريدة الرسمية، وحسب وزارة الاقتصاد والمالية مرت الزيادة بعدة مراحل من الموافقة بدءا من المجلس المحلي ثم المصادقة عليها ومن المتوقع صرف الزيادة بنهاية أغسطس بعد النشر الرسمي، وقد عبر الموظفون عن استيائهم من التأخير لكن الحكومة المغربية أكدت لهم أن الإجراءات تسير لضمان صرفها قريبا.

خطوات الاستعلام عن صرف زيادة الأجور

تأخير صرف الزيادة المقررة للأجور في المغرب يسبب إحباط للموظفين الذين كانوا قد رتبوا خططهم المالية بناء على هذه الزيادة بما في ذلك شراء مستلزمات إضافية وللحصول على تفاصيل الأجور الجديدة يمكن للموظفين اتباع الخطوات التالية: