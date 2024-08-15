نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات عبر بوابة التعليم الأساسي moe.gov.eg

يبحث عدد كبير من الطلاب خلال الساعات الأخيرة عن نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس، بعد إنتهاء امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024 يترقب الطباب ظهور النتيجة بفارغ الصبر حتى يتمكنوا من التقديم في المرحلة الثانوية .

نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت إنتهاء أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق الإجابة الخاصة بطلاب الشهادة الإعدادية الدور الثاني، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2024.

وكان مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم قد أكد أن المؤشرات الأولية لنتائج ملاحق الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2024، تؤكد ارتفاع نسب النجاح مقارنى بالعام الماضي ، وأكد أنه من المقرر أن تكون النتائج متاحة أمام الطلاب خلال الساعات الأولى المقبلة.

خطوات الاستعلام عن نتائج ملاحق الشهادة الإعدادية 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن نتائج ملاحق الشهادة الإعدادية 2024، والتي سوف تكون متاحة أمام الطلاب على الموقع الالكتروني التابع للوزارة تيسيراً على الطلاب وأولياء أمورهم وتجنب الذهاب إلى المدارس خاصة وسط الأجواء الحارة التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة، وإليكم خطوات الإستعلام.