استعلم الآن.. خطوات الاستعلام عن اسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية ومن الفئات المستحقة للحصول على الرعاية الاجتماعية

في الساعات الأخيرة ارتفعت عمليات البحث على جوجل بشكل ملحوظ حول كيفية استخراج أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2024، وهذا الارتفاع جاء عقب الإعلان الرسمي من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن توفر النتائج لجميع المتقدمين الأسبوع الماضي وتم تفعيل خدمة الاستعلام عبر المنصة الإلكترونية للوزارة المعروفة باسم مظلتي، للحصول على النتائج من هذه المنصة يتعين اتباع خطوات معينة أوضحت الوزارة ولمزيد من التفاصيل حول هذه الخطوات يرجى متابعة السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية

بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن آلية استخراج أسماء المشمولين برعاية اجتماعية 2024 للوجبة الأخيرة ويمكن للجميع الآن الحصول على الأسماء بيسر من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

تسجيل الدخول للوصول إلى الصفحة الرئيسية.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

تحديد خيار أسماء المشمولين بالدعم الاجتماعي من القائمة المتاحة.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

النقر على زر الإستعلام عن النتيجة.

المستحقين للرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الفئات التي يحق لها الحصول على دعم لمساعدتها في التغلب على الصعوبات الاقتصادية الحالية وتشمل هذه الفئات: