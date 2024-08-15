100 دولار كم دينار؟.. أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي صباح اليوم الخميس

مع افتتاح بورصات اليوم الخميس الموافق 15 من شهر أغسطس 2024، استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، داخل أسواق بغداد، وكذلك أربيل عاصمة كوردستان، وغير ذلك من البورصات الأخرى التي هدأت فيها الأسعار، إلا أن ذلك جاء وفقًا لأخر تحديث لأسعار أمس الأربعاء، وعليه سنتعرف على الأسعار والعملات المحلية أمام صرف الدولار.

أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي

مع افتتاح بورصتي الكفاح وكذلك الحارثية، فإن سعر الدولار أمام الدينار العراقي سجل نحو 150000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، ما جاءت مماثلة لأخر تحديث للأسعار أمس الأربعاء الموافق 14 أغسطس، على أن وصلت الأسعار للبيع في ماحل الصيرفة داخل أسواق بغداد المحلية، ليستقر سعر البيع عند 15100 دينار عراقي، كذلك فإن الشراء وصل إلى 149000 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي.

استقرار سعر الدولار أمام الدينار اليوم الخميس

ووفقًا لأخر تحديث البورصات في أربيل، فإن سعر الدولار شهد استقرارًا اليوم الخميس، بما يُسجل نحو 150000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، ليصل سعر الشراء في تحديثات اليوم الخميس إلى 149900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، ومن المتوقع بأن تستقر الأسعار المحلية على مدار اليوم، وفي حالة وجود اختلاف، سيتم الإعلان عنها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية، في إطار أن يتعرف على أخر التحديثات العديد من المواطنين في الدولة العراقية، مع استمرار الاضطراب الاقتصادي التي تشهده البلاد.