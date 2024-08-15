بعد التعديل.. المواد المحذوفة من الثانوية العامة 2024 وفقاً لقرارات وزارة التربية والتعليم

المواد المحذوفة من الثانوية العامة 2024، قرارات جديدة كشفت عنها وزارة التربية والتعليم الفني الأمس الأربعاء 14 من أغسطس 2024 فيما يتعلق بالمواد الدراسية لمرحلة الثانوية العامة، على أن يتم تقليل المواد من 7 مواد إلى 5 مواد فقط، وضمن المواد المحذوف بشكل رسمي مادة اللغة الأجنبية الثانية، حيث جاء هذا الخبر بفرحة وسعادة لقلوب الكثير من الطلاب ولكنه أزعج مدرسي المادة فما مصيرهم بعد إلغاء المادة،

تشكل الثانوية العامة اهتمام بالغ لدى الطلاب وأولياء الأمور وتعتبر مرحلة هامة ولها مكانتها في المجتمع لأن الثانوية العامة تستخرج لنا الأطباء والمعلمين والمهندسين والمحامين والأطباء والصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي وغيرها، وهذا ما جعل الدولة تسلط الاهتمامات حولها وتعمل دائماً لتطبيق منظومة تعليمية ناجحة وفي نفس الوقت وتقليل الضغط النفسي علفى الطلاب، اليوم نتعرف سوياً عبر موقعنا البديل على المواد المحذوفة من الثانوية العامة 2024

المواد المحذوفة من الثانوية العامة 2024

أعلن الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم عن إلغاء مواد من الثانوية العامة وبالنسبة للشعبة العلمية أن المحذوف مادة اللغة الأجنبية الثانية مادة الجيولوجيا والمحذوف من الشعبة الرياضية مادة الرياضيات التطبيقية، بالنسبة للمحذوف من الشعبية الأدبي الفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الثانية على أن تأتي المواد الأساسية للطلاب على النحو التالي:

المواد الأساسية بعد التعديل لطلاب الثانوية العامة علمي:.

اللغة العربية ومادة الأحياء ومادة اللغة الأجنبية الأولى ومادة الفيزياء ومادة الكيمياء.

المواد الأساسية لشعبة اداب هي

اللغة العربية والجغرافيا واللغة الأجنبية الأولى و تاريخ و إحصاء

مواد شعبة رياضة بعد التعديل:.

اللغة العربية – اللغة الأجنبية الأولى و الرياضيات و الكيمياء و الفيزياء.

تصريحات جديدة عن الثانوية العامة 2024-2025

تداولت أنباء كثيرة الساعات الماضية على جوجل وعبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تويتر وفيس بوك وتليجرام حول المواد الملغى من الثانوية العامة، في بداية نشر الأخبار عن المواد الملغى كما أن البعض يفكر بأنها مجرد شائعة مثل شائعة امتحان واحدة نهاية العام للشهادة الإعدادية ، ولكن أكدت الوزارة أنه قرار الإلغاء مؤكد 100% وتم الكشف عنه في مؤتمر صحفي برئاسة الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم وفي حضور فريق كبير من قطاع التعليم، ويتضمن المؤتمر الصحفي قرارات مصيرية لطلاب الثانوية العامة عن تخفيض المواد الأساسية لتصبح 5 مواد بدلاً من 7 مواد بالإضافة إلى المواد الغير مضافة للمجموع.