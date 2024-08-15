ضربة الحظ بـ 100 ألف دولار.. اشترك في مسابقة الحلم وخليك الفائز لهذا الأسبوع.. بسرعة سجل

لم يتبق سوى ساعات وسيتم الإعلان عن الفائز الجديد المشترك في مسابقة الحلم، التي يوافق يوم السبت 17 أغسطس، حتى أن هذه المسابقة تمثل أهمية كبيرة للعديد من المشتركين، الراغبين بالفوز بالجائزة الكُبرى التي تُقدر بنحو 5000 دولار أسبوعيًا، والشهرية بقيمة 100 ألف دولار أمريكي، في حين السنوية تكون بقيمة مليون دولار، حتى أن الإشتراك في المسابقة يكون بعدة طرق مختلفة، سنوضحها لكم في السطور التالية.

اشترك في مسابقة الحلم

هناك بعض الخطوات التي من خلالها يمكنك الإشتراك في مسابقة الحلم والفوز بالجائزة الكُبرى التي تصل إلى مليون دولار أمريكي، وفقًا لما يلي:-

يمكنك تحميل تطبيق الحلم عبر هاتفك الجوال.

أو الدخول إلى موقع مسابقة الحلم الرسمي عبر الإنترنت.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالتسجيل.

ليتم اختيار كود البلد المقيم بها المتسابق.

وعندها يمكنه تدوين رقم الدولة مع إدخال الكود في الخانة المخصصة لذلك.

لتحمل الرسالة المرسلة كلمة حلم.

وعندها ستصبح مؤهل للدخول إلى السحوبات التي توفرها المسابقة.

مع إرسال بعض الأسئلة التي من الواجب الإجابة عليها بشكل صحيح.

وعند الإجابة ستكون مؤهل للدخول إلى السحب القريب.

شرط الإشتراك في مسابقة

من أبرز الشروط المفروضة من مسابقة الحلم أمام جميع المتسابقين الراغبين في الفوز بالجائزة الكُبرى، ما جاء على النحو الأتي:-