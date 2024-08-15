خطوات ورابط تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 1446 والشروط المطلوبة

تسعى وزارة التعليم السعودية على تسهيل الكثير من الخدمات على الطلاب وأولياء الأمور، وفي ظل الاستعدادات للعام الدراسي الجديد يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن خطوات ورابط تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي 1446، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل خلال السطور التالية …..

شروط تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي 1446

حيث أعلنت وزارة التعليم السعودية عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الطلاب المستجدين للعام الدراسي 1446، وهي:

ألا يقل عمر الطالب عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات .

أن يقوم ولي أمر الطالب بتسجيل الطفل قبل بلوغه سن 6 سنوات بحوالي 90 يوم.

كما يجب أن يكون الطالب قضى عام واحد على الأقل في مرحلة رياض الأطفال.

أن يلتزم ولي الأمر بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد.

وأخيراً أن يقوم ولي الأمر بسداد الرسوم المقررة.

رابط تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي عبر نظام نور 1446

في البداية يجب زيارة موقع نظام نور التعليمي على الانترنت .

ادخل بيانات ولي الأمر .

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم اختر المدرسة المناسبة لطفلك من القائمة المتاحة أمامك مع مراعاة أن تكون قريبة من السكن الخاص بك.

راجع البيانات جيداً.

ثم انقر على ارسال الطلب.

موعد انتهاء التسجيل في الصف الأول الابتدائي

وكانت وزارة التعليم السعودية أعلنت أنه من المقرر أن يتم غلق باب التسجيل للصف الأول الإبتدائي سوف يكون في 2 سبتمبر 2024، ويجب على ولي الأمر الإلتزام بالموعد المحدد واختار المدارس الأقرب لمحل سكنه.