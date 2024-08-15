كأس السوبر السعودي.. موعد نهائي كأس السوبر السعودي 2024 والقنوات المجانية الناقلة بأعلى جودة للمباريات

تترقب الجماهير العربية بشغف مباراة نهائي كأس السوبر السعودي 2024 التي ستكشف عن الفريق الفائز باللقب وتأهل فريق الهلال إلى النهائي بعد فوزه الثمين على أهلي جدة، في مباراة مثيرة انتهت بفوز الهلال 4-1 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 وقد أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تحديد موعد النهائي في مدينة أبها، وفي هذا التقرير سنوافيكم بكل التفاصيل المتعلقة بموعد المباراة والقنوات التي تبثها مجانا.

موعد نهائي كأس السوبر السعودي 2024

صرح الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تاريخ كأس السوبر السعودي 2024 الذي سيقام يوم السبت 17 أغسطس 2024 في تمام الساعة 7:15 مساء بتوقيت السعودية ومصر و 8:15 مساء بتوقيت الإمارات، وستجرى المباراة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية الذي يحتضن جميع مباريات البطولة وسيجمع النهائي بين نادي الهلال والفائز من مباراة اليوم بين النصر والتعاون، وستطرح تذاكر المباراة قريبا والذي يتيح لجماهير الفريقين فرصة لحضور اللقاء.

تردد القناة الناقلة لكأس السوبر السعودي

تستحوذ مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية على حقوق بث كأس السوبر السعودي 2024 بشكل حصري والذي يجعلها القناة الوحيدة التي تقدم تغطية لهذه البطولة، وسيتم نقل المباراة النهائية عبر قناة SSC Sport HD1 التي سيعلق عليها نخبة من أبرز المعلقين الرياضيين في العالم العربي ولضبط الترددات على الاقمار الصناعية نايل سات وعرب سات يرجى استخدام المعلومات التالية:

تردد قناة SSC Sport HD 1 على نايل سات:

التردد 11523.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

تردد قناة SSC Sport HD 1 على عرب سات: