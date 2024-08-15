ارتباك في سوق السيارات.. وارتفاع في الأسعار خلال الفتة المقبلة

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
ارتباك في سوق السيارات.. وارتفاع في الأسعار خلال الفتة المقبلة

في ظل ما تقوم به الحكومة من تقنين أوضاع سيارات المعاقين، والقضاء على مافيا السيارات الذين يحتكرون هذه السيارات في إطار التجارة ورفع سعرها على المشتري، أكد عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات في الغرفة التجارية، بأن الأسعار الخاصة بالسيارات سترتفع خلال الفتر المقبلة، مضيفًا بأنه في حالة رغبة المشتري بالشراء في الوقت الحالي لابد وأن يُسرع في ذلك، وإلا سيواجه ارتفاعًا كبيرًا في الفترة القادمة.

احتكار سوق سيارات المعاقين

وأكد “عبد الجواد”، في تصريحات تلفزيونية، أن بعض الوكلاء ومحتكري السيارات يقومون برفع الأسعار بشكل عشوائي دون السيطرة واتباع التعليمات المأخوذ بها من قبل الحكومة، خاصة وأن هؤلاء الوكلاء كان ليس لديهم أي سيارات قبل شهر ديسمبر المقبل، مما سيهتفون إلى الشراء بأسعار خرافية، ويزداد الطلب على عمليات الشراء مما يُزيد من سعر السيارات، ناهيك عن إمكانية عدم حصولهم على الحصة كاملة التي يطلبونها.

ارتباك في سوق السيارات.. وارتفاع في الأسعار خلال الفتة المقبلة
ارتباك في سوق السيارات.. وارتفاع في الأسعار خلال الفتة المقبلة

تشديد الحكومة ضد محتكري سيارات المعاقين

وأشار عضو شعبة السيارات في الغرفة التجارية، إلى أنه يوجد نحو 67 ألف سيارة مستوردة، تم دخول 17 ألف منها لذوي الهمم، عقب بيعها بالبطاقة الخاصة بالمعاقين، ويستفيدون به، بشكل مخالف للقانون، موضحًا أن هذه التلاعبات والتجاوزات التي يشهدها سوق سيارات المعاقين، أثرت بشكل كبير على الأسعار، وأدت إلى رفع سعرها بشكل مبالغ فيه، مما قامت الحكومة في الوقت الحالي بالتشديد على مثل هذه المخالفات وأخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

معلومات الكاتب
الكاتب: مصطفى شاهين

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
رابط حجز تذاكر مباراة النصر والهلال نهائي السوبر السعودي 2024 بالأسعار
إنضم لقناتنا على تيليجرام