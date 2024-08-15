“أدوات جديدة 💯”.. مميزات وإضافات تحديث ماين كرافت الأخير 2024 Minecraft وكيفية تثبيت التحديث على الهاتف

التحديث الأخير للعبة ماين كرافت، الذي يطلق عليه رسميًا اسم “Tricky Trials” أو ما يسمى بالتحديات الخادعة، يقدم العديد من الميزات المثيرة التي ستعزز كل من القتال والاستكشاف داخل اللعبة. من أبرز الإضافات هي غرف التجارب، وهي نوع جديد من الهياكل المولدة بشكل إجرائي، مليئة بالتحديات مثل البركوز والقلاع ومجموعة متنوعة من الكائنات، داخل هذه الغرف، سيواجه اللاعبون مولدات التجارب، التي تتكيف مع عدد اللاعبين وتقدم مكافآت قيمة عند هزيمة الكائنات التي تظهر منها.

مميزات وإضافات تحديث ماين كرافت الأخير

تحديث ماين كرافت Minecraft الأخير المعروف باسم “Tricky Trials” يقدم مجموعة من المزايا والميزات الجديدة التي تركز على تعزيز تجربة القتال والاستكشاف داخل اللعبة، وفيما يلي أبرز هذه المزايا:

Trial Chambers: إضافة نوع جديد من الهياكل التلقائية التي تحتوي على تحديات تشمل قتال الأعداء، والباركور، وفتح الخزائن، هذه الهياكل توفر للاعبين مكافآت قيمة بعد إتمام التحديات.

Trial Spawners: أجهزة توليد أعداء جديدة تتيح للاعبين فرصة مواجهة أعداء مميزين والحصول على غنائم فريدة بعد هزيمتهم.

Mobs جديدة: مثل Breeze، عدو يستخدم هجمات تعتمد على الرياح، وBogged، نوع من الهياكل العظمية يطلق سهامًا سامة، مما يضيف تنوعًا جديدًا في معارك اللعبة.

عناصر جديدة: مثل Ominous Bottle وTrial Key، وهي عناصر تضيف ميكانيكيات لعب جديدة تتعلق بتأثير “Bad Omen” واستكشاف الخزائن.

كتل وأدوات جديدة: يشمل ذلك Crafter، وهو بلوك جديد يساعد في أتمتة عمليات التصنيع، بالإضافة إلى بلوكات نحاسية جديدة مثل الأبواب النحاسية والنوافذ، مما يضيف خيارات إبداعية جديدة للاعبين في البناء.

الأسلحة الجديدة: يتم إضافة أسلحة مثل Mace، التي تتيح للاعبين استخدام الجاذبية لزيادة الضرر ضد الأعداء من الأعلى.

كيفية تثبيت تحديث ماين كرافت على أندرويد

لتثبيت أحدث إصدار من لعبة ماين كرافت على جهاز الأندرويد الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

قم بفتح تطبيق “جوجل بلاي” على جهاز الأندرويد الخاص بك.

اكتب “ماين كرافت” أو “Minecraft” واضغط على أيقونة البحث.

اختر لعبة “ماين كرافت” ثم اضغط على زر “تثبيت” لبدء عملية التثبيت.

بعد ذلك، ستكون اللعبة جاهزة للتشغيل على جهازك.

كيفية تثبيت تحديث ماين كرافت على آيفون

لتثبيت أحدث إصدار من لعبة ماين كرافت على جهاز الآيفون الخاص بك، اتبع الخطوات التالية: