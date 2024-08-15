السيارة الأكثر مبيعا.. مواصفات سيارة اريزو 5 لعام 2024 من مميزات وعيوب وسعر بيع السيارة في السوق

سيارة شيري أريزو 5 2024 من بين الخيارات الأكثر توفير في السوق والذي يجعلها مثالية لأولئك الذين يسعون للحصول على قيمة متميزة، وتجمع هذه السيارة بين الكفاءة والعملية لتوفر تجربة قيادة فعالة تتناسب مع الاستخدام اليومي والتنقل بين المدن، بالإضافة إلى ذلك تقدم شيري أريزو 5 بسعر يقل عن 80 ألف ريال سعودي وهذا يضعها في فئة السيارات الأكثر قدرة على التحمل تابعونا لاكتشاف كل التفاصيل المتعلقة بشيري أريزو 5.

مواصفات سيارة اريزو 5 لعام 2024

تتميز هذه السيارة بطول 4.5 متر وهذا يجعلها خيار ممتاز للتنقل في المدن المزدحمة وتلبي احتياجات شريحة واسعة بفضل سعرها المناسب وإليك أهم مواصفاتها:

خمسة مقاعد مغطاة بالقماش.

مكيف هواء أوتوماتيكي.

نظام تثبيت مقاعد الأطفال.

نظام صوتي مزود بسماعتين عالية الجودة.

وسادتين هوائيتين في المقدمة للأمان.

حساسات خلفية.

نظام ثبات الكتروني قوي.

كاميرا خلفية واضحة.

فرامل مانعة للانغلاق.

توزيع إلكتروني لقوة الفرملة.

محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 113 حصان.

سعر سيارة أريزو 5 لعام 2025

تعتبر سيارة شيري أريزو 5 2024 من بين الخيارات الأكثر جذب للميزانية في المملكة العربية السعودية إذ تندرج ضمن فئة سيارات السيدان الصغيرة وتتوفر السيارة بنسخة واحدة فقط وتأتي بأسعار كما يلي: