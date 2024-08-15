سجل الآن.. طريقة التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 وشروط التقديم في البرنامج إلكترونيا

صرحت وكالة عدل الجزائرية عن بدء فتح باب التقديم في برنامج سكنات عدل 3 اعتبار من يوم الجمعة 5 يوليو 2024 عبر رابط الموقع الرسمي المخصص للبرنامج، ويأتي هذا الإعلان كجزء من مساعي الدولة الجزائرية لتوفير سكن ملائم وبأسعار معقولة للمواطنين وفي أعقاب هذا الإعلان ويترقب المواطنون تفاصيل استمارة التسجيل، وفي هذا المقال سنقدم لك كل المعلومات التي تحتاجها حول عملية التسجيل بما في ذلك الشروط والمتطلبات الأساسية.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3

التسجيل سيكون متاح فقط عبر الموقع الرسمي لوكالة عدل للانضمام إلى البرنامج يرجى اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لوكالة عدل.

النقر على خيار تسجيل في سكنات عدل 3.

إدخال الرقم الوطني ورقم التأمين الاجتماعي.

تقديم البيانات الشخصية بدقة رفع الوثائق المطلوبة إلكترونيا وإرسال الطلب.

معايير التقديم في سكنات عدل 3

وضعت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني معايير محددة يجب أن يلتزم بها المواطنون الذين يرغبون في التسجيل في برنامج سكنات عدل 3 وتتضمن هذه المعايير: