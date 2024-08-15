أدخل الكلية الأعلى.. كليات تقبل من 55% ضمن المرحلة الأولى.. قدم فيها الان

كشف مكتب التنسيق، عن فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى التي بدأت من يوم الإثنين الماضي الموافق 12 من شهر أغسطس 2024، على أن يتم غلق الباب غدًا الجمعة الموافق 16 من شهر أغسطس 2024، بما يشمل العديد من الطلاب والطالبات داخل الشعبتين أدبي وعلمي، ناهيك عن أن بعض الطلبة الذي حصلوا على مجموع 55%، وعليه سنوضح لكم أبرز هذه الكليات، حتى يتمكن العديد من الطلاب في التقديم إليها.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى

ووفقًا لما أقره مكتب التنسيق عن الحد الأدنى للقبول ضمن المرحلة الأولى، فإنها جاءت على النحو الأتي:-

الحد الأدنى للشعبة العلمي تكون من 371 درجة أي بما يُعادل 90.48%.

في حين أن الشعبة الأدبية تقبل من 280 درجة أي بنسبة 68.29%.

هذا وأن الشعبة الهندسية تقبل من 357 درجة بما يُعادل 87.07%.

وصل عدد الطلاب الإجمالي في المرحلة الأولى إلى نحو 11320 طالب وطالبة.

كليات تقبل من 55%

ومن بين الكليات التي تقبل من 55% أمام جميع الطلاب والطالبات، فإنها جاءت كما يلي:-

معهد الفني التجاري في محافظة الزقازيق.

كذلك معهد الفني التجاري في الإسكندرية.

إضافة إلى معهد الفني للفنادق بالإسكندرية.

معهد الكندي للتكولوجيا الإدارة داخل التجمع الخامس.

بالإضافة إلى معهد العالي للحاسبات في التجمع الأول.

كيفية التسجيل في رغبات المرحلة الأولى

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التسجيل في رغبات المرحلة الأولى، وفقًا لما يلي:-