رابط حجز تذاكر مباراة النصر والهلال نهائي السوبر السعودي 2024 بالأسعار

رابط حجز تذاكر مباراة النصر والهلال نهائي السوبر السعودي 2024، بعد أن حقق النصر الفوز على نظيره التعاون وحقق الهلال الفوز على فريق الأهلي، سوف يلتقي النصر والهلال في مواجهة قوية جداً في مباراة نهائي كأس السوبر السعودي، ولذلك يبحث الكثير من جماهير الفريقين عن رابط حجز التذاكر لحضور المباراة والاستمتاع بالأجواء، ومنذ عدة ساعات بدء الموقع الرسمي للحجز بطرح تذاكر المباراة التي يتنافس بها النصر والهلال للحصول على لقب كأس السوبر السعودي، نستعرض لحضراتكم عبر التقرير التالي من المقال رابط حجز تذاكر مباراة النصر والهلال نهائي السوبر السعودي 2024.

رابط حجز تذاكر مباراة النصر والهلال نهائي السوبر السعودي 2024

لحضور مباراة النصر والهلال والاستمتاع بأجواء المنافسة والاحتفال يمكنكم حجز تذاكر المباراة حسب الخطوات التالية

الدخول عبر موقع الحجز الإلكتروني من هنا. ثم النقر على حجز التذاكر. إدخال البريد الإلكتروني. ثم إضافة كلمة المرور. ثم حدد الفئة. اختر عدد التذاكر. الضغط على الدفع. حدد طرق الدفع المتاحة. ثم النقر على تأكيد الشراء.

موعد مباراة النصر والهلال في كأس السوبر السعودي

بعد ايام معدودة يشهد الوطن العربي حدث مهم للغاية عند لقاء النصر السعودي أمام نظيره الهلال السعودي في نهائي كأس السوبر السعودي موسم 2024، كما تم تحديد موعد هذه المواجهة لتكون يوم السبت المقبل الموافق 17 من أغسطس الجاري 2024، بدأت استعدادات الفريقين لهذا اللقاء منذ انتهاء مباراة النصف النهائي،

وخلال ساعات يتم الكشف عن التشكيلة المتوقعة للفريقين النصر والهلال، حيث تقام مباراة النصر والهلال على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز وهو نفسه ملعب المباريات السابقة، يتم نقل البث الحي المباشر للمباراة على قناة SSC الرياضية السعودية بتعليق فهد العتيبي وفارس عوض، وتنطلق صافرة اللقاء الساعة السابعة والربع مساءً حسب توقيت مصر والمملكة العربية السعودية.