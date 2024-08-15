قدم حالاً… تنسيق الدبلومات الفنية 2024-2025 نظام الثلاثة سنوات ونظام خمس سنوات

تنسيق الدبلومات الفنية 2024-2025، الكثير من الطلاب لا تكتفي بما وصلوا إليه بعد النجاح في مرحلة الدبلومات الفنية، بل لديهم أحلام كثيرة بذلوا أقصى جهد على مدار الثلاثة سنوات في الدبلومات الفنية لكي يلتحقون بالجامعات المختلفة، ولذلك كشفت وزارة التربية والتعليم الفني عن مؤشرات القبول في تنسيق الدبلومات الفنية للطلاب من جميع الفروع تجاري زراعي وصناعي وفندقي نظام 3 سنوات ونظام 5 سنوات،

والجدير بالذكر أن فترة التسجيل لاختيار الرغبات محدودة جداً تم الكشف عنها عند فتح باب تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة، على أن تتم عملية ملء الرغبات إلكترونياً عبر بوابة التنسيق الإلكتروني، ترقبوا معنا لمعرفة أدق التفاصيل المتعلقة بعملية تنسيق الدبلومات الفنية 2024-2025 .

تنسيق الدبلومات الفنية 2024-2025

الشغل الشاغل لدى طلاب الدبلومات الفنية خلال هذه الفترة هو التنسيق للكليات والجامعات بعد اتمام مرحلة الدبلومات الفنية، ولذلك ترتفع مؤشرات البحث عن التنسيق لأن الطلاب ترغب في معرفة الكليات المتاحة والبدء في التسجيل لكي يستكملون مسيرتهم التعليمية، ولبدء عملية التسجيل وتحديد الرغبات يرجى اتباع ما يلي:

أولاً الدخول عبر بوابة التنسيق الإلكتروني. تظهر عدة اختيارات حدد التسجيل في التنسيق. إختر شهادة الدبلومات الفنية. قم بإدخال البيانات المطلوبة الرقم القومي. ثم إدراج رمز التحقق ثم رقم الجلوس. النقر على استمرار. تظهر الكليات المتاحة حسب درجات الطالب ونسبة نجاحه. ملء الاستمارة والنقر على زر حفظ.

مؤشرات القبول في تنسيق الدبلومات الفنية

هناك عدة كليات متاحة للطلاب بعد الدبلومات الفنية مثل الهندسة وكلية الزراعة وكلية التجارة وكلية التمريض وكلية التربية، بالإضافة إلى المعاهد المختلفة مثل معهد فني صحى وتأتي المؤشرات للقبول على النحو التالي:.