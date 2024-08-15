المركز الوطني العراقي.. موعد التقديم على راتب المعين المتفرغ ورابط استمارة التقديم

أعلن مركز البيانات الوطني، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن إعادة تفعيل منصتي “المعين المتفرغ” و”تمكين” عبر منظومة السحابة الوطنية، حيث من المتوقع أن يقوم المركز بفتح باب التقديم على المعين المتفرغ قريبا، ومن خلال الأسطر التالية نبين اهم الخدمات التي قدمها المركز للمعين المتفرغ وطريقة التقديم عليه عبر الرابط الذي خصصه ليتمكن المعين المتفرغ من ملء الاستمارة وتقديم الطلب.

إجراءات التقديم على راتب المعين المتفرغ

إذا كنت ترغب في الحصول على راتب المعين المتفرغ، عليك اتباع الخطوات التالية:

ملء الاستمارة الإلكترونية من هنا. انتظار إعلان الأسماء. مراجعة دائرة الرعاية الاجتماعية. تقديم المستندات. انتظار التدقيق والموافقات. استلام كتاب الراتب. الحصول على بطاقة الماستر كارد أو الكي كارد: صرف الراتب: سيتم صرف الراتب من تاريخ إصدار القرار المتعلق بالاستحقاق. باتباع هذه الإجراءات، يمكنك الحصول على راتب المعين المتفرغ والاستفادة منه.

خدمات المركز الوطني للمعين المتفرغ

قام المركز الوطني بتقديم عدة منصات تساعد المعين المتفرغ في التواصل مع المركز والاستعلام عن جميع الاستفسارات والحصول على جميع الخدمات ومنها التالي: