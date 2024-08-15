تراجع سعر صرف الدولار في العراق اليوم “بغداد وأربيل” والمركزي يرفع حجم بيع الدولار

سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي انخفاضًا ملحوظًا مقابل الدينار العراقي في أسواق العاصمة بغداد وأربيل، أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية، حيث سجل سعر صرف منخفض مقارنتا بيوم أمس، يأتي هذا الانخفاض في الأسعار في وقت يتجه فيه السوق نحو الاستقرار، وهو ما يعد مؤشرًا إيجابيًا للتجار والمستثمرين في العراق.

سعر صرف الدولار في العراق اليوم

ننشر لكم قائمة بأسعار صرف الدولار أمام الدينار، في بورصات العراق الرئيسة، اليوم 15 آب 2024، علماً أن السعر الرسمي من البنك المركزي هو 132,000 دينار لكل فئة 100 دولار، سجل اليوم سعر 100 دولار مثال الدينار العراقي التالي:

بغداد/الكفاح: 149,800 دينار

بغداد/الحارثية: 149,850 دينار

أربيل: 149,900 دينار

البصرة: 149,750 دينار

النجف: 149,900 دينار

الموصل: 150,000 دينار

كركوك: 150,000 دينار

السليمانية: 149,900 دينار

دهوك: 149,900 دينار

تواصل أسعار الصرف التأرجح في الأسواق العراقية، مما يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام ويتطلب من المستثمرين والمتعاملين توخي الحذر في اتخاذ قراراتهم المالية.

توقعات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي

صرح أحد خبراء سوق العملة عن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، وأوضح أن هذا الارتفاع ناتج عن عدة عوامل رئيسية:

تقليل تدفق النقد الأجنبي: عدم اتخاذ خطوات لربط جميع المصارف بالنظام الإلكتروني.

زيادة الطلب على الدولار: الطلب الكبير على الدولار وعدم قدرة البنك المركزي على تلبية احتياجات الشركات والمؤسسات.

وأكد أن هذا الارتفاع لا يرتبط بأزمات سياسية أو اقتصادية، ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن سعر صرف الدولار قد يصل إلى مستويات تفوق 150 ألف دينار لكل 100 دولار.

يستمر الحديث حول هذا الموضوع في ظل الحاجة الملحة للبحث عن حلول لتحسين الوضع الاقتصادي والمالي في العراق.