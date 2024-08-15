الطماطم اغلى من المانجا.. أسعار الخضار اليوم الخميس 15 أغسطس 2024 في الأسواق

أسعار الخضار اليوم الخميس 15 أغسطس 2024، ينشغل المواطنين بالإطلاع اليومي على أسعار الخضار والفواكه في الأسواق، وهذا لأن الخضار لا يمكن الاستغناء عنها ويحتاجه المواطنين من أجل إعداد الطعام، خلال هذه الفترة هناك حالة من عدم الاستقرار في أسعار الخضار في الأسواق، لقد تجاوز سعر كيلو الطماطم 16 جنيه وهذا ما يجعل المواطنين في حالة من الانزعاج لأنهم لا يستطيعون شراء كافة الاحتياجات اليومية بسبب تلك الارتفاع،

كما أن البطاطس تجاوزت 20 جنيه وأصبح العبء على المواطن البسيطة كبير للغاية، وخاصةً بأن هناك بعض المواطنين لا يمتلكون إلى دخل بسيط وحالة شراء كيلو من الطماطم و كيلو من البطاطس بحاجة إلى 50 جنيه، لذلك وجدنا حملات تفقدية يقوم بها المحافظين على مستوى الجمهورية لمتابعة الأسواق والإطلاع على التسعيرة، خلال الفقرات التالية ننشر لكم قائمة أسعار الخضار اليوم الخميس 15 أغسطس 2024.

أسعار الخضار اليوم الخميس 15 أغسطس 2024

هناك الكثير من أصناف الخضار وخاصةً الخضروات الأساسية مق=ثل الطماطم والبطاطس والخيار والجزر والبصل، حيث بدأت الأسعار ترتفع منذ شهرين ولذلك نوضح لكم الأسعار المتداولة في الأسواق اليوم

يأتي سعر كيلو البطاطس الحجم الكبير 25 جنيه.

سعر البطاطس الحجم الصغير يتراوح ما بين 15 وحتى 18 جنيه.

مما وصل سعر كيلو البصل الأبيض 20 جنيه.

سعر كيلو الطماطم يتراوح ما بين 15 وحتى 20 جنيه.

سعر كيلو البصل الأحمر 10 جنيهات.

سعر كيلو الليمون 8 جنيهات.

سعر كيلو الخيار 12 جنيه.

سعر كيلو الفلفل 10 جنيهات.

كيلو الملوخية الخضراء 15 جنيه.

سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات.

سعر كيلو الباذنجان 7 جنيهات.

سعر الباذنجان العروس 10 جنيهات.

سعر كيلو الثوم 80 جنيه.

سعر كيلو البامية 30 جنيه.

سعر الفلفل الألوان 35 جنيه.

سعر كيلو الجزء 15 جنيه.

سعر كيلو البطاطس 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم 15-8-2024

الصيف معروف بأنواع الفواكه الشهية والمفضلة لدى الكثير مثل البطيخ والمانجو والعنب وغيرها ولذلك ننشر لكم الأسعار اليوم الخميس بداية التعاملات الصباحية