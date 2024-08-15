«باش مايروحوش دراهمك وحقك»🇩🇿.. مدة وشروط عطلة الأمومة ” للسيدات الجزائرية ” طبقا للقانون الجزائري 2024.. اعرف واش حقوقك!!

يتم تنظيم إجازة الأمومة تبعا لقانون التأمينات الاجتماعية ولا يتضمن قانون العمل نصوص تخص الحمل أو قيوده في بيئة العمل، وتمنح الموظفة إجازة أمومة مدفوعة بالكامل لمدة تصل إلى 14 أسبوع وذلك بشرط تقديم شهادة طبية تؤكد التاريخ المتوقع للولادة، وتتوزع هذه الإجازة على ستة أسابيع قبل موعد الولادة وثمانية أسابيع بعدها.

مدة عطلة الأمومة في الجزائر

إذا كانت المرأة تعمل بشكل مستقل فهي بحاجة إلى تأمين يغطيها لمدة لا تقل عن 15 يوم في آخر ثلاثة أشهر ويمكن تمديد هذا التأمين حتى نهاية السنة الميلادية التالية بعد انتهاء العمل، ومن الضروري أن تقوم المرأة المؤمن عليها بإخطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بالمستقلين قبل ستة أشهر من موعد الولادة المتوقع، كما يشترط على المرأة الحامل إجراء أربع فحوصات طبية ضرورية لضمان حصولها على التغطية الصحية الكاملة المتعلقة بالحمل والولادة.

شروط عطلة الأمومة للسيدات في الجزائر

تبعا لقانون الضمان الاجتماعي يحق للمرأة العاملة الاستفادة من مزايا التأمين الاجتماعي من خلال صندوق الضمان وشروط القانون كالتالي: