الحق أشترى دلوقتى … سعر طن الاسمنت اليوم 15 أغسطس 2024 والطن يتغطى حاجز ال2,070 جنيه مصري.

تعتبر متابعة أسعار الأسمنت من الأمور الأساسية التي تشغل بال الأفراد والشركات على حد سواء كنت تعمل في مجال البناء والتشييد أو لديك مشروع بناء منزلك الخاص فيجب عليك متابعة سعر الاسمنت حيث من الممكن يكون هناك تأثير فى الاسعار على قرارك القادم ومن أجل ذلك سوف نعمل على القاء نظرة شاملة حول أسعار الاسمنت فى مصر وبشكل تفصيلى من خلال موقعكم البديل .

سعر الأسمنت اليوم في مصر

يعرض الجدول فى الاسفل كافة التفاصيل التى تخص سعر الأسمنت البورتلاندي العادي في مصر بتاريخ الخميس، 15 أغسطس 2024 حيث تشمل تلك الأسعار كل أنواع الأسمنت البورتلاندي العادي الذي يتم أستخدامه في مختلف الأغراض بسعر المصنع على أن يكون هناك أختلاف فى البيع عند التجار.

اسم المنتج السعر بالجنيه أسمنت المعلم 2,290 أسمنت السهم 2,290 أسمنت الفهد 2,250 أسمنت وادي النيل 2,250 أسمنت العسكري بني سويف 2,300 أسمنت المسلح 2,000 أسمنت جنوب الوادي 2,220 أسمنت المخصوص 2,330 أسمنت السويس 2,360 أسمنت السويدي 2,600 أسمنت العسكري 2,280 أسمنت النصر 2,315 أسمنت سيناء 42.5 2,270 أسمنت حلوان 2,360 أسمنت المنيا 2,290 أسمنت المهندس 2,400 أسمنت تايتان 2,270 أسمنت المصري 2,280 أسمنت الممتاز 2,360 أسمنت التعمير 2,330 أسمنت الصعيد 2,390 أسمنت أسيوط 2,320 أسمنت المصريين 2,320 أسمنت العامرية 2,620 أسمنت البرج 2,700 أسمنت الإسكندرية (الماكس) 2,580 أسمنت النهضة 2,520 أسمنت أسوان 2,320 أسمنت السد العالي 2,310 أسمنت قنا (المسلة) 2,570

سعر الأسمنت الأبيض اليوم

أن الأسمنت الأبيض من أهم أنواع الأسمنت التى يتم أستخدمها في مصر وذلك بفضل لونه الأبيض النقي وجودته الممتازة ولهذا السبب يتم أستخدامه بشكل واسع في مشاريع البناء والتشطيبات الخاصة بالمنازل بجانب صناعة الديكورات والبلاط وغيرها من الاستخدامات الاخرى