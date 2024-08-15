الحق أشترى دلوقتى … سعر طن الاسمنت اليوم 15 أغسطس 2024 والطن يتغطى حاجز ال2,070 جنيه مصري.

تعتبر متابعة أسعار الأسمنت من الأمور الأساسية التي تشغل بال الأفراد والشركات على حد سواء كنت تعمل في مجال البناء والتشييد أو لديك مشروع بناء منزلك الخاص فيجب عليك متابعة سعر الاسمنت حيث من الممكن يكون هناك تأثير فى الاسعار على قرارك القادم ومن أجل ذلك سوف نعمل على القاء نظرة شاملة حول أسعار الاسمنت فى مصر وبشكل تفصيلى من خلال موقعكم البديل .
سعر الأسمنت اليوم في مصر
يعرض الجدول فى الاسفل كافة التفاصيل التى تخص سعر الأسمنت البورتلاندي العادي في مصر بتاريخ الخميس، 15 أغسطس 2024 حيث تشمل تلك الأسعار كل أنواع الأسمنت البورتلاندي العادي الذي يتم أستخدامه في مختلف الأغراض بسعر المصنع على أن يكون هناك أختلاف فى البيع عند التجار.
|اسم المنتج
|السعر بالجنيه
|أسمنت المعلم
|2,290
|أسمنت السهم
|2,290
|أسمنت الفهد
|2,250
|أسمنت وادي النيل
|2,250
|أسمنت العسكري بني سويف
|2,300
|أسمنت المسلح
|2,000
|أسمنت جنوب الوادي
|2,220
|أسمنت المخصوص
|2,330
|أسمنت السويس
|2,360
|أسمنت السويدي
|2,600
|أسمنت العسكري
|2,280
|أسمنت النصر
|2,315
|أسمنت سيناء 42.5
|2,270
|أسمنت حلوان
|2,360
|أسمنت المنيا
|2,290
|أسمنت المهندس
|2,400
|أسمنت تايتان
|2,270
|أسمنت المصري
|2,280
|أسمنت الممتاز
|2,360
|أسمنت التعمير
|2,330
|أسمنت الصعيد
|2,390
|أسمنت أسيوط
|2,320
|أسمنت المصريين
|2,320
|أسمنت العامرية
|2,620
|أسمنت البرج
|2,700
|أسمنت الإسكندرية (الماكس)
|2,580
|أسمنت النهضة
|2,520
|أسمنت أسوان
|2,320
|أسمنت السد العالي
|2,310
|أسمنت قنا (المسلة)
|2,570
سعر الأسمنت الأبيض اليوم
أن الأسمنت الأبيض من أهم أنواع الأسمنت التى يتم أستخدمها في مصر وذلك بفضل لونه الأبيض النقي وجودته الممتازة ولهذا السبب يتم أستخدامه بشكل واسع في مشاريع البناء والتشطيبات الخاصة بالمنازل بجانب صناعة الديكورات والبلاط وغيرها من الاستخدامات الاخرى
|اسم المنتج
|السعر بالجنيه
|أسمنت الأبيض العادة
|4,120
|أسمنت سوبر سيناء
|4,000
|أسمنت سوبر رويال
|4,000
|أسمنت رويال العادة
|4,150
|أسمنت الواحة الأبيض
|4,140