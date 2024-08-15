الحق أشترى دلوقتى … سعر طن الاسمنت اليوم 15 أغسطس 2024 والطن يتغطى حاجز ال2,070 جنيه مصري.

s.m تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
الحق أشترى دلوقتى … سعر طن الاسمنت اليوم 15 أغسطس 2024 والطن يتغطى حاجز ال2,070 جنيه مصري.
سعر الحديد والاسمنت

تعتبر متابعة أسعار الأسمنت من الأمور الأساسية التي تشغل بال الأفراد والشركات على حد سواء  كنت تعمل في مجال البناء والتشييد أو لديك مشروع بناء منزلك الخاص فيجب عليك متابعة سعر الاسمنت حيث من الممكن يكون هناك تأثير فى الاسعار على قرارك القادم ومن أجل ذلك سوف نعمل على القاء نظرة شاملة حول أسعار الاسمنت فى مصر وبشكل تفصيلى من خلال موقعكم البديل .

سعر الأسمنت اليوم في مصر

يعرض الجدول فى الاسفل كافة التفاصيل التى تخص سعر الأسمنت البورتلاندي العادي في مصر بتاريخ الخميس، 15 أغسطس 2024  حيث  تشمل تلك الأسعار كل أنواع الأسمنت البورتلاندي العادي الذي يتم أستخدامه في مختلف الأغراض بسعر المصنع على أن يكون هناك أختلاف فى البيع عند التجار.

اسم المنتجالسعر بالجنيه
أسمنت المعلم2,290
أسمنت السهم2,290
أسمنت الفهد2,250
أسمنت وادي النيل2,250
أسمنت العسكري بني سويف2,300
أسمنت المسلح2,000
أسمنت جنوب الوادي2,220
أسمنت المخصوص2,330
أسمنت السويس2,360
أسمنت السويدي2,600
أسمنت العسكري2,280
أسمنت النصر2,315
أسمنت سيناء 42.52,270
أسمنت حلوان2,360
أسمنت المنيا2,290
أسمنت المهندس2,400
أسمنت تايتان2,270
أسمنت المصري2,280
أسمنت الممتاز2,360
أسمنت التعمير2,330
أسمنت الصعيد2,390
أسمنت أسيوط2,320
أسمنت المصريين2,320
أسمنت العامرية2,620
أسمنت البرج2,700
أسمنت الإسكندرية (الماكس)2,580
أسمنت النهضة2,520
أسمنت أسوان2,320
أسمنت السد العالي2,310
أسمنت قنا (المسلة)2,570

سعر الأسمنت الأبيض اليوم

أن الأسمنت الأبيض من أهم أنواع الأسمنت التى يتم أستخدمها في مصر  وذلك بفضل لونه الأبيض النقي وجودته الممتازة  ولهذا السبب يتم أستخدامه بشكل واسع في مشاريع البناء والتشطيبات الخاصة بالمنازل بجانب صناعة الديكورات والبلاط وغيرها من الاستخدامات الاخرى

اسم المنتجالسعر بالجنيه
أسمنت الأبيض العادة4,120
أسمنت سوبر سيناء4,000
أسمنت سوبر رويال4,000
أسمنت رويال العادة4,150
أسمنت الواحة الأبيض4,140

 

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s.m

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