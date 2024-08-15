بكم الفراخ النهاردة .. سعر الفراخ اليوم الخميس 15 اغسطس 2024 وفقأ لتحديثات بورصة الدواجن فى مصر

ان متابعة أسعار الدواجن من من الامور التى يهتم بها كل مستهلك فى مصر حيث تعتبر هذه اللحوم جزءاً مهم للغاية من النظام الغذائي اليومي في الفترة الحالية لكل مصرى ومن الجدير بالاشارة الى ان أسعار الدواجن مستقرة بعد الانخفاض الأخير الذي كان فى سوق الدواجن والبيض فى مصر ومن أجل ذلك سوف نعرض لكم أحدث المستجدات المتعلقة بأسعار مختلف أنواع الدواجن، والتي تظل ثابتة نسبياً مما يوفر للمستهلكين صورة واضحة عن الوضع الراهن للأسواق.

سعر الفراخ اليوم

هناك حالة من الاستقرار فى سعر الدواجن فى مصر اليوم حيث هناك ملاحظة أن الاسعار الواردة حتى الان فى المتناول ولا زيادة تذكر حيث أن الدواجن لاغنى عنها لكل مستهلك فى مصر على مستوى كل محافظات الجمهورية ومن أجل ذلك سوف يعرض لنا الجدول بالاسفل بيان تفصيلى بالاسعار .

تحديث أسعار الدواجن في مصر بتاريخ 15 أغسطس 2024

ويوضح لنا جدولنا بيان تفصيلى بكل أسعار الدواجن وكذلك الانواع وكيلو الفراخ البانية هى الاخر وذلك من أجل مساعدتكم فى معرف الاسعار الرسمية .