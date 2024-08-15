بكم الفراخ النهاردة .. سعر الفراخ اليوم الخميس 15 اغسطس 2024 وفقأ لتحديثات بورصة الدواجن فى مصر

s.m تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
بكم الفراخ النهاردة .. سعر الفراخ اليوم الخميس 15 اغسطس 2024 وفقأ لتحديثات بورصة الدواجن فى مصر

ان  متابعة أسعار الدواجن من من الامور التى يهتم بها كل مستهلك فى مصر حيث  تعتبر هذه اللحوم جزءاً مهم للغاية من النظام الغذائي اليومي في الفترة الحالية لكل مصرى ومن الجدير بالاشارة الى ان أسعار الدواجن مستقرة بعد الانخفاض الأخير الذي كان فى سوق الدواجن والبيض فى مصر ومن أجل ذلك سوف نعرض لكم أحدث المستجدات المتعلقة بأسعار مختلف أنواع الدواجن، والتي تظل ثابتة نسبياً مما يوفر للمستهلكين صورة واضحة عن الوضع الراهن للأسواق.

سعر الفراخ اليوم

هناك حالة من الاستقرار فى سعر الدواجن فى مصر اليوم حيث هناك ملاحظة أن الاسعار الواردة حتى الان فى المتناول ولا زيادة تذكر حيث أن الدواجن لاغنى عنها لكل مستهلك فى مصر على مستوى كل محافظات الجمهورية ومن أجل ذلك سوف يعرض لنا الجدول بالاسفل بيان تفصيلى بالاسعار .

تحديث أسعار الدواجن في مصر بتاريخ 15 أغسطس 2024

ويوضح لنا جدولنا بيان تفصيلى بكل أسعار الدواجن وكذلك الانواع وكيلو الفراخ البانية هى الاخر وذلك من أجل مساعدتكم فى معرف الاسعار الرسمية .

نوع الدواجنسعر الكيلو (جنيه مصري)ملاحظات
الفراخ البيضاء66 – 80سعر الكيلو في المحلات: 80 جنيه، وفي المزارع: 66 جنيه. في بعض الأسواق قد يصل السعر إلى 76 جنيه.
الدواجن البلدي120 – 121يتوقع أن يصل سعر الكيلو إلى 121 جنيه بأولى تداولات الأربعاء، ويتراوح ما بين 120 و121 جنيه.
الدواجن الأمهات البيضاء63 – 73يتوقع أن يصل السعر إلى ما بين 63 و64 جنيه في المزارع، ويُباع في الأسواق بسعر 73 جنيه.
الفراخ الساسو87 – 88يتوقع أن يتراوح سعر الكيلو بين 87 و88 جنيه.
الصدور البانيه200 – 218يتراوح سعر الكيلو بين 200 و218 جنيه حسب المنطقة والسوق المحلي.

 

معلومات الكاتب
s.m

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
Admhec “القبول بالجامعات” معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2024 جميع التخصصات العملية والأدبية
إنضم لقناتنا على تيليجرام