بكم الفراخ النهاردة .. سعر الفراخ اليوم الخميس 15 اغسطس 2024 وفقأ لتحديثات بورصة الدواجن فى مصر

ان متابعة أسعار الدواجن من من الامور التى يهتم بها كل مستهلك فى مصر حيث تعتبر هذه اللحوم جزءاً مهم للغاية من النظام الغذائي اليومي في الفترة الحالية لكل مصرى ومن الجدير بالاشارة الى ان أسعار الدواجن مستقرة بعد الانخفاض الأخير الذي كان فى سوق الدواجن والبيض فى مصر ومن أجل ذلك سوف نعرض لكم أحدث المستجدات المتعلقة بأسعار مختلف أنواع الدواجن، والتي تظل ثابتة نسبياً مما يوفر للمستهلكين صورة واضحة عن الوضع الراهن للأسواق.
سعر الفراخ اليوم
هناك حالة من الاستقرار فى سعر الدواجن فى مصر اليوم حيث هناك ملاحظة أن الاسعار الواردة حتى الان فى المتناول ولا زيادة تذكر حيث أن الدواجن لاغنى عنها لكل مستهلك فى مصر على مستوى كل محافظات الجمهورية ومن أجل ذلك سوف يعرض لنا الجدول بالاسفل بيان تفصيلى بالاسعار .
تحديث أسعار الدواجن في مصر بتاريخ 15 أغسطس 2024
ويوضح لنا جدولنا بيان تفصيلى بكل أسعار الدواجن وكذلك الانواع وكيلو الفراخ البانية هى الاخر وذلك من أجل مساعدتكم فى معرف الاسعار الرسمية .
|نوع الدواجن
|سعر الكيلو (جنيه مصري)
|ملاحظات
|الفراخ البيضاء
|66 – 80
|سعر الكيلو في المحلات: 80 جنيه، وفي المزارع: 66 جنيه. في بعض الأسواق قد يصل السعر إلى 76 جنيه.
|الدواجن البلدي
|120 – 121
|يتوقع أن يصل سعر الكيلو إلى 121 جنيه بأولى تداولات الأربعاء، ويتراوح ما بين 120 و121 جنيه.
|الدواجن الأمهات البيضاء
|63 – 73
|يتوقع أن يصل السعر إلى ما بين 63 و64 جنيه في المزارع، ويُباع في الأسواق بسعر 73 جنيه.
|الفراخ الساسو
|87 – 88
|يتوقع أن يتراوح سعر الكيلو بين 87 و88 جنيه.
|الصدور البانيه
|200 – 218
|يتراوح سعر الكيلو بين 200 و218 جنيه حسب المنطقة والسوق المحلي.