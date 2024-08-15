وصل كام دلوقتى … سعر الدولار فى مصر اليوم 15 أغسطس 2024 فى بداية تعاملات نهاية الاسبوع الصباحية

هناك حالة من الاستقرار النسبى فى أسعار الدولار خلال أفتتاحيه اليوم الموافق 15 أغسطس 2024 وذلك بعد الارتفاعات المتتالية بداية من يوم الثلاثاء الماضى ومن أجل خدمتكم فى ما يخص أسعار الدولار فى مصر فى البنوك المصرية العاملة فى سوق المال المصرى سوف نرفق لكم أسعار الدولار فى مختلف البنوك المصرية والصرافات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك

كانت هناك بالامس حالة من الاستقرار فى أسعار الدولار مقابل الجنية وهو الامر الذى من المتوقع أن يستمر حتى بداية الاسبوع الجديد حيث أننا اليوم فى نهائية التعاملات الاسبوعية ويستقر السعر ولا يتحرك يوم الجمعة والسبت حيث يفتح سوق المال من بداية الاحد.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

يقدم الجدول أدناه أحدث أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مجموعة من البنوك المصرية بتاريخ 15 أغسطس 2024 حيث يعرض الجدول أسعار الشراء والبيع للدولار في كل بنك مما يتيح للمستفيدين متابعة التغيرات الطفيفة في الأسعار عبر البنوك المختلفة حيث يتراوح سعر الشراء بين 49.31 و49.36 جنيه وسعر البيع بين 49.41 و49.46 جنيه.

البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه) البنك الأهلي المصري 49.32 49.42 بنك القاهرة 49.34 49.44 بنك الاتحاد الوطني 49.33 49.43 بنك أبوظبي الإسلامي 49.31 49.41 بنك عوده 49.36 49.46 البنك العربي الإفريقي الدولي 49.32 49.42 بنك البركة 49.35 49.45 بنك التنمية الصناعية 49.35 49.45 بنك قناة السويس 49.33 49.43 بنك الإسكندرية 49.33 49.43

أسعار الدولار فى مصر

تشهد أسعار الدولار الأمريكي في مصر تقلبات ملحوظة وفقاً لآخر التحديثات بتاريخ 15 أغسطس 2024 تترواح الاسعار الخاصة بالدولار بين البنوك المختلفة حيث يرعب كل بنك السعر المناسب له وفقأ لاستراتيجية العرض والطلب ولهذا هناك أرتفاع ملحوظ فى عمليات البحث حول تلك الاسعار