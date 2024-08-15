«استخرج هسه» اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf بعموم المحافظات العراقية عبر منصه مظلتي

أتاحت الجهات المختصة تنزيل كشف اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf وطباعتها، حيث تم إطلاق منصة مظلتي من قِبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل العراقية، وذلك باستخدام رقم البطاقة الذكية أو بطاقة التموين، ومن ناحية أخرى وضعت الوزارة باقة من الشروط، بناء عليها يتم قبول أو رفض الطلب.

تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf

أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خطوات تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf على الأجهزة الذكية، حيث أتاحت للمتقدمين خدمة الاستعلام إلكترونياً عبر مظلتي، ولقد تعد هذه المبادرة إحدى المبادرات التنموية التي تهدف إلى مساعدة الأسر العراقية محدودة الدخل، ولكي تتمكن من إجراء الاستعلام يرجى اتباع التالي:

تسجيل الدخول إلى موقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي .

اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

الضغط على خانة طلب الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية.

تحديد الوجبة المراد الاستعلام عنها.

كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

النقر على تحميل الكشوفات، حيث سيتم تنزيلها على الجهاز بصيغة pdf.

شروط استحقاق دعم برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

تسعى الدولة وكافة العاملين بها إلى منح دعم الرعاية الاجتماعية لمستحقيه من الأسر العراقية، لذلك حددت مجموعة من الشروط والمتطلبات، حيث طبقاً لها يتم قبول أو رفض الطلبات المسجلة، وتتمثل تلك الشروط في النقاط الآتية: