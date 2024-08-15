استكمل الأحداث التاريخية المثيرة .. موعد عرض الجزء 6 من قيامة عثمان واستعد لأقوى دراما واكشن

من المسلسلات التاريخية التي اكتسبت شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة مسلسل قيامة عثمان خاصة بعد أن تم عرضه لمدة 5 مواسم متتالية تمكن من خلالها اكتساب قاعدة جماهيرية كبيرة وأصبح الأول في قائمة الأعمال التركية الدرامية، وجدير بالذكر أن المسلسل يحرص على تجسيد ونقل حياة المؤسس عثمان وتأسيسه للدولة العثمانية مع العديد من التخطيطات التي من خلالها تمكن من القضاء على الأعداء بفضل ذكائه ودهائه المعروف مما جعله ينهض بالدولة العثمانية بعد ضعفها.

متى إذاعة مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس؟

من المتوقع إذاعة الحلقات الأولى من الموسم 6 من مسلسل عثمان في منتصف شهر سبتمبر المقبل أو بداية أكتوبر على أقصى تقدير وعليه فقد أعلنت الشركة المنتجة أنه بالفعل تم تصوير الإعلانات الترويجية للمسلسل والذي من المتوقع إذاعتها في غضون أيام بسيطة، إلا أنه حتى الآن لم يصدر أي بيان رسمي يفيد بالموعد النهائي الذي من المقرر إذاعة حلقات الجزء السادس من المسلسل خلاله.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

يمكن متابعة جميع الأعمال الدرامية إلى جانب مسلسل قيامة عثمان التاريخي الذي اشتهر في الآونة الأخيرة وحصد كم هائل من المشاهدات ليصبح الأعلى مشاهدة بين مختلف المسلسلات الأخرى، حيث يمكنك متابعة المسلسل من خلال تنزيل تردد قناة الفجر والتي تعتبر من أبرز القنوات الناقلة للمسلسل بعد ترجمة الحلقات إلى العربية، حيث يمكن تنزيلها من خلال اضافة البيانات التالية:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12034.

استقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

نقل مسلسل قيامة عثمان على المنصات الإلكترونية

إلى جانب القنوات الفضائية التي امتلكت حقوق عرض حلقات الموسم السادس من مسلسل قيامة عثمان هذا المسلسل الدرامي التاريخي الذي يتميز بالأحداث الشيقة فإنه يتم عرض الحلقات مترجمة على بعض المواقع الإلكترونية المتنوعة حتى يتمكن المشاهدين من متابعة الأحداث بسهولة، يأتي على رأس هذه المواقع الإلكترونية موقع قصة عشق الذي يمكن من خلاله متابعة أحداث الحلقات المثيرة واستكمال بقية القصة المشوقة التي تحكي عن المؤسس عثمان بطل الدولة العثمانية خلال الحقبة الماضية.