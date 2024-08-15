استعلم عن اسمك بسهولة عبر مظلتي .. أسماء المشمولين في الرعاية الوجبة الأخيرة بالعراق

أوشكت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على إصدار كشوفات اسماء المقبولين في وجبة الرعاية الأخيرة وجدير بالذكر أن الحكومة العراقية حريصة على الانتهاء من مراجعة هذه الطلبات في أقرب وقت على الرغم من أنه يستغرق وقت طويل نظرا للعدد الكبير المتقدم، حيث وفرت الحكومة مبلغ مالي لتلبية متطلبات المواطنين الأساسية من محدودي الدخل، وعليه فإن عملية استخراج الأسماء ليست بالصعبة حيث وفرت الدولة رابط رسمي يمكن من خلاله الاطلاع على الأسماء بسهولة.

الاطلاع على اسماء المشمولين في الرعاية

ينبغي اتباع مجموعة من الخطوات حتى تتمكن من الاستعلام عن اسماء المشمولة في الرعاية وذلك من خلال تنفيذ الآتي:

يتم التوجه في بادئ الأمر إلى منصة مظلتي الرسمية.

الرسمية. بعد ذلك ينبغي إضافة رمز التحقق المرئي في حقل التسجيل الدخول.

يتم التوجه إلى الوجبة التي عليها الدور في الوزارة.

ينبغي اضافة جميع المعلومات الشخصية حتى يتمكن من الاطلاع على الأسماء بسهولة.

بعد ذلك يتم التحديد على خيار بحث ثم الانتظار حتى يتم تحميل الكشوفات والاطلاع على الاسم بين المشمولين.

مستندات القبول في الرعاية الاجتماعية

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الوثائق التي من خلالها يتم قبول طلب الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، ومن هذه الأوراق ما يلي:

إرفاق البطاقة الوطنية الموحدة أو بطاقة الأحوال المدنية.

تقديم المستندات التي تؤكد أن المتقدم يعاني من إعاقة.

توفير شهادة الوفاة للزوج بالنسبة للأرامل وثيقة الطلاق بالنسبة للمطلقات.

تقديم نسخة قيد الحالة الزوجية إذا كان المتقدم أعزب.

إرفاق مدة الحكم بالنسبة للمحكوم عليهم من النزلاء والتي ينبغي ألا تزيد عن عام واحد.

توفير قيد المتقدم في المرحلة الدراسية في حال كان المتقدم طالب ومتزوج.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية بالعراق

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من المعايير التي ينبغي توافرها لجميع المتقدمين حتى يتمكنوا من الحصول على دعم الرعاية بنجاح، ومن هذه الشروط نذكر الآتي: