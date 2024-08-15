ما شروط الحصول على دعم الحقيبة المدرسية 1446؟ الموارد البشرية توضح 

ضمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دعم الحقيبة المدرسية 1446 إلى الدعم الخاص بالمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي، فقد تم تخصيص مبلغ بقيمة 240 ريال سعودي يتم منحها للأسر السعودية عن كل طالب في المراحل الدراسية وفقا لشروط محددة، علما بأن ذلك المبلغ يتم صرفه على ثلاث دفعات وذلك مع بداية فصل دراسي جديد بقيم متساوية أي تصبح قيمة الدفعة الواحدة 80 ريال سعودي.

شروط الحصول على دعم الحقيبة المدرسية 1446

وضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أبرز شروط الاستفادة من دعم الحقيبة المدرسية والتي تتمثل في:

حصول المستفيد على الجنسية السعودية والإقامة داخل المملكة العربية السعودية بشكل دائم. أن يتراوح سن الطالب من سن سنة سنوات حتى ثمانية عشر عام. تسجيل الطلاب في المدارس أو الجامعات الحكومية السعودية. استفادة الأسرة من دعم الضمان الاجتماعي. يشترط أن يكون الطالب مجتهد وملتزم دراسيا مع انخفاض نسبة الغياب. أن يتمتع الطالب بالسمعة الطيبة الحسنة.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي

للاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي لابد من تمتع المتقدم بعدة شروط أبرزها ما يلي: