ما خطوات إضافة فرد منصة توكلنا 1446 وما هي خدمات المنصة؟

وضحت منصة توكلنا الخدمية داخل المملكة العربية السعودية خطوات إضافة فرد منصة توكلنا من خلال حساب رب الأسرة، فقد تم السماح بإضافة التابعين والابناء والعمالة المنزلية وذلك بهدف الاستفادة من الخدمات المتعددة للمنصة.

خطوات إضافة فرد منصة توكلنا 1446

تتمثل خطوات الاستعلام في اتباع الخطوات التالية علما بأن هناك شروط التسجيل أبرزها أنويكون ذلك الفرد الجديد يمتلك حساب عبر منصة أبشر مع تجاوز سن البلوغ وأيضا الاقامة مع ولي الأمر في نفس المكان حتى يتم قبول طلب إضافة ذلك التابع لحساب ولي الأمر، وتتمثل خطوات الإضافة في اتباع مايلي:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لمنصة توكلنا. النقر على خيار تسجيل الدخول. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. النقر على قائمة الخدمات. اختيار خدمات المكفولين. النقر على إضافة فرد جديد. تعبئة النموذج الظاهر أمامك بكافة البيانات الشخصية لذلك الفرد حيث يتم ادخال الاسم ورقم الهوية الوطنية الشخصية أو رقم الاقامه مع تحديد الجنسية وتاريخ الميلاد والعلاقة بصاحب الحساب وكذلك مكان الإقامة. النقر على زر إضافة فرد جديد.

خدمات منصة توكلنا

تقدم منصة توكلنا خدمات متعددة للمواطنين من أبناء المملكة العربية السعودية مثل: