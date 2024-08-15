ما خطوات تجديد جواز السفر عبر أبشر 1446وما شروط صحة الصورة؟

يواجه العديد من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية عقبة تلف جواز السفر أو فقدانه أو ضياعه، الأمر الذي يتسبب في الحزن والقلق الشديد، لذا أتاحت وزارة الداخلية السعودية إمكانية تجديد وإصدار جواز السفر عبر أبشر وذلك وفقا لشروط محددة يلتزم بها المقيم.

خطوات تجديد جواز السفر عبر أبشر 1446؟

ضمت منصة أبشر لخدمات الأفراد والمواطنين والمقيمين خدمة تجديد جواز السفر بشكل الكتروني إلى قائمة الخدمات، حيث يتم التجديد والموافقة على الطلب في حال التوافق مع الشروط التالية:

أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية وغير موشكة على الانتهاء. أن يتم التجديد أثناء تواجد المقيم داخل المملكة العربية السعودية. يتم تقديم طلب التجديد عبر منصة أبشر. سداد رسوم تجديد الطلب كاملة من خلال تتبع خطوات السداد الالكتروني. سداد المخالفات المرورية في حال وجودها والتحقق من خلو السجل الجنائي والقضائي من الأحكام أو إيقاف الخدمات. اتخاذ إجراءات تجديد جواز السفر قبل انتهاء مدته بما يقارب ستة أشهر. ارفاق صورة حديثة للشخص مع مراعاة شروط صحة الصورة.

شروط صحة صورة جواز السفر

هناك شروط محددة تشير إلى صحة وقبول صورة مقدم طلب التجديد أو إصدار جواز السفر للمرة الأولى، وتتمثل تلك المواصفات في: