ما خطوات التسجيل في رياض الأطفال نظام نور 1446؟ وزارة التعليم توضح

وضحت وزارة التعليم السعودية خطوات التسجيل في رياض الأطفال نظام نور 1446 لجميع أولياء الأمور الراغبين في تسجيل ابنائهم في المدارس السعودية، حيث توفر منصة نور العديد من الخدمات التي تتم بسهولة تامة من خلال خطوات الكترونية ميسرة دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة، والجدير بالذكر أن نظام نور بالكامل يعمل بإشراف من وزارة التعليم السعودية وتتضمن خدماته كافة خدمات رياض الأطفال والمدارس حتى التعليم الثانوي.

التسجيل في رياض الأطفال نظام نور 1446

يتمكن أولياء الأمور من تسجيل الطلاب الجدد في مرحلة رياض الأطفال بشكل الكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الرابط الالكتروني الرسمي لنظام نور. النقر على خيار تسجيل الدخول. اختيار حساب ولي الأمر. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الخانات المخصصة. النقر على قائمة الخدمات الالكترونيه ثم اختيار تسجيل طالب جديد. تعبئة نموذج التسجيل من خلال إدخال اسم الطالب وتاريخ الميلاد ورقم الهوية والجنسية. اختيار اسم المدينة السعودية ثم تحديد اسم الروضة. ارفاق صورة من شهادة ميلاد الطفل والعنوان الوطني وبطاقة الهوية الوطنية الشخصية للأب. النقر على خيار تقديم الطلب ثم متابعة الطلب.

خدمات نظام نور 1446

يقدم نظام نور العديد من خدمات الطلاب في مراحل دراسية مختلفة وكذلك خدمات أولياء الأمور والتي تتمثل في: