عاد للأرتفاع مرة أخرى.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس وما هو سعر 100 دولار في العراق

يشهد سعر صرف الدولار اليوم تقلبات ملحوظة تعكس التحولات الاقتصادية والسياسية على الصعيدين المحلي والعالمي، ويعد محور اهتمام واسع من قبل المستثمرين والمواطنين على حد سواء، نظرا لتأثيره المباشر على القوة الشرائية ومستوى المعيشة في العراق، ويعتمد سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم بشكل كبير على إيرادات النفط والتي تشكل الجزء الأكبر من دخل الدولة، ولكن التقلبات في السوق العالمية للنفط إلى جانب العوامل الجيوسياسية تلعب دورا حاسما في تحديد سعر الصرف.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

يتأثر سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم بعوامل متعددة، بما في ذلك الاحتياطات الأجنبية و التدفقات النقدية من التجارة الدولية، وفي ظل هذا السياق يصبح من الضروري متابعة سعر الدولار يوميا، حيث يتغير تبعا للظروف الاقتصادية التي قد تطرأ بشكل مفاجئ، وسعر الدولار المتوقعة اليوم الخميس 15 اغسطس كالتالي:

الدولار الأمريكي الدينار العراقي 1 دولار أمريكي 1,310.00 دينار عراقي 5 دولار أمريكي 6,490.85 دينار عراقي 50 دولار أمريكي 64,908.50 دينار عراقي 100 دولار أمريكي 129,817.00 دينار عراقي 500 دولار أمريكي 649,085.00 دينار عراقي 1000 دولار أمريكي 1,298,170.00 دينار عراقي

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البنوك

تختلف أسعار الصرف في البنوك قليلا عن تلك المتداولة في الأسواق الموازية وهي السوق السوداء، حيث ما يكون سعر الصرف في البنوك أكثر استقرارا وأقل عرضة للتقلبات السريعة، وسعى البنك المركزي إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف من خلال تدخلات دورية لضمان استقرار الاقتصاد العراقي وضبط التضخم، والأسعار كالآتي: