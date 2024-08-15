عاد للأرتفاع مرة أخرى.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس وما هو سعر 100 دولار في العراق

Rewan Ahmed تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
عاد للأرتفاع مرة أخرى.. سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس وما هو سعر 100 دولار في العراق
سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم 

يشهد سعر صرف الدولار اليوم تقلبات ملحوظة تعكس التحولات الاقتصادية والسياسية على الصعيدين المحلي والعالمي، ويعد محور اهتمام واسع من قبل المستثمرين والمواطنين على حد سواء، نظرا لتأثيره المباشر على القوة الشرائية ومستوى المعيشة في العراق، ويعتمد سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم بشكل كبير على إيرادات النفط والتي تشكل الجزء الأكبر من دخل الدولة، ولكن التقلبات في السوق العالمية للنفط إلى جانب العوامل الجيوسياسية تلعب دورا حاسما في تحديد سعر الصرف.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم

يتأثر سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم بعوامل متعددة، بما في ذلك الاحتياطات الأجنبية و التدفقات النقدية من التجارة الدولية، وفي ظل هذا السياق يصبح من الضروري متابعة سعر الدولار يوميا، حيث يتغير تبعا للظروف الاقتصادية التي قد تطرأ بشكل مفاجئ، وسعر الدولار المتوقعة اليوم الخميس 15 اغسطس كالتالي:

الدولار الأمريكيالدينار العراقي
1 دولار أمريكي1,310.00 دينار عراقي
5 دولار أمريكي6,490.85 دينار عراقي
50 دولار أمريكي64,908.50 دينار عراقي
100 دولار أمريكي129,817.00 دينار عراقي
500 دولار أمريكي649,085.00 دينار عراقي
1000 دولار أمريكي1,298,170.00 دينار عراقي

سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في البنوك

تختلف أسعار الصرف في البنوك قليلا عن تلك المتداولة في الأسواق الموازية وهي السوق السوداء، حيث ما يكون سعر الصرف في البنوك أكثر استقرارا وأقل عرضة للتقلبات السريعة، وسعى البنك المركزي إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف من خلال تدخلات دورية لضمان استقرار الاقتصاد العراقي وضبط التضخم، والأسعار كالآتي:

 

البورصةسعر 100 دولار أمريكي (دينار عراقي)
بورصة بغداد149,800 دينار عراقي
بورصة البصرة149,800 دينار عراقي
بورصة كركوك150,000 دينار عراقي
بورصة أربيل149,950 دينار عراقي
بورصة السليمانية150,000 دينار عراقي

 

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Rewan Ahmed

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