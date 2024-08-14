“الوجبة الأخيرة” استعلم عن أسماء الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق عبر منصة مظلتي

في ظل الأوضاع الاقتصادية في العراق حرصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على توفير بعض برامج الدعم المختلفة لمساعدين المواطنين المحتاجين للدعم، ويعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أكثر البرامج التي تم اطلاقها وتم تخصيصه لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط، ويتساءل الجميع من المواطنين المتقدمين للحصول على الوجبات الأخيرة من دعم الرعاية الاجتماعية عن أسماء المقبولين فيها، وقد أعلنت الوزارة أنه سيكون متاح أمام المواطنين الاستعلام عن المقبولين بكل سهولة من خلال منصة مظلتي التابعة للوزارة، وخلال هذا المقال سوف نوافيكم تفاصيل هذا الأمر والشروط والضوابط الخاصة بهذا الدعم.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024

من الآن أصبح سهل جدا على المواطنين المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية لمعرفة المقبولين في الوجبة الأخيرة، وهذا من خلال الخطوات التي تتمثل في التالي:

قم بالتوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية ولابد من امتلاك حساب على المنصة.

تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالمستفيد.

تحديد أيقونة الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

اختيار الوجبة المرغوب الاستعلام عنها.

اكتب اسم المحافظة التابع لها.

الضغط على كلمة عرض وستظهر التفاصيل المطلوبة من أسماء المشمولين.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية والتي تتضمن التالي: