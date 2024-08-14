معدلات القبول الموحد في الأردن لخريجي الثانوية العامة طب وطب اسنان

مع اقتراب العام الجامعي الجديد 2025 في الأردن، يزداد اهتمام طلاب الثانوية العامة بمعرفة معدلات القبول في الجامعات المختلفة. تعتبر هذه المعدلات المحدد الأساسي لمستقبل الطلاب الأكاديمي، حيث تعلن وزارة التعليم العالي عن نسب القبول المطلوبة للالتحاق بالكليات، وخاصة الكليات الطبية التي تشهد إقبالًا كبيرًا من طلاب التوجيهي.

معدلات القبول الموحد في الأردن

يمكن للطلاب الاطلاع على معدلات القبول الموحد من خلال الجهات الرسمية التي تحدد النسب المطلوبة لكل كلية وجامعةوتعتمد هذه المعدلات على الأداء الأكاديمي للطلاب في امتحانات التوجيهي، وهي تشكل المعيار الرئيسي لتحديد الكليات التي يمكن للطالب الالتحاق بها. تعد هذه الخطوة ضرورية لضمان توافق قدرات الطالب مع متطلبات الكلية.

الجامعات الأردنية ومعدلات القبول

أعلنت العديد من الجامعات الأردنية عن معدلات القبول في كلياتها المختلفة، مثل الجامعة الأردنية وجامعة اليرموك وجامعة آل البيت على سبيل المثال

حددت جامعة اليرموك معدل القبول في كلية الطب بـ 96.65%

بينما حددت الجامعة الأردنية معدل القبول في كلية طب الأسنان بنسبة 98.25% تختلف هذه النسب من كلية إلى أخرى ومن جامعة إلى أخرى.

طريقة التقديم على الجامعات الأردنية

تختلف معدلات القبول بين الجامعات والكليات المختلفة وفقًا لمعايير متعددة، منها عدد الطلاب المتقدمين والمقاعد المتاحة يلعب هذا التنوع دورًا كبيرًا في تحديد مستقبل الطالب الأكاديمي وللتقديم على الجامعات الأردنية، يجب على الطلاب زيارة بوابة القبول الإلكتروني التي توفرها وزارة التعليم العالي. تتضمن عملية التقديم تسجيل البيانات الشخصية، وتحديد الكلية المرغوبة، ورفع الأوراق المطلوبة مثل شهادة التوجيهي. كما يجب دفع الرسوم المحددة قبل تقديم الطلب.