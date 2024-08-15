نظام الثانوية العامة الجديد 2025 .. مؤتمر وزير التربية والتعليم يعرض خطة الوزارة لهيكلة المرحلة الثانوية

نظام الثانوية العامة الجديد 2025، تم عقد مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم لتوضيح الكثير من الأمور الخاصة بنظام الثانوية العامة في العام الدراسي الجديد، وقد جاء المؤتمر ليشمل الكثير من المفاجآت والقرارات الهامة التي ستغير من نظام الثانوية العامة المعتاد في السنوات السابقة، واليكم تفاصيل أهم القرارات التي تم الإعلان عنها وفقا لخطة الوزارة من أجل إعادة هيكلة المرحلة الثانوية.

مؤتمر وزير التربية والتعليم حول نظام الثانوية العامة الجديد 2025

في إطار مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم السيد محمد عبد اللطيف، كشف سيادته عن خطة الوزارة فيما يخص العام الدراسي الجديد 2024 /2025، والذي من المقرر أن تكون بداية انطلاقه في تاريخ 21 من سبتمبر المقبل، وقد تضمن المؤتمر الإعلان عن وجود تغييرات في نظام الثانوية العامة الجديد 2025 والذي يشمل تخفيض عدد المواد وإعادة تصميم المحتوى العلمي والمعرفي لجميع صفوف المرحلة الدراسية بما لا يسبب عبئا على الطلاب، بالإضافة إلى الإعلان عن دمج مناهج الكيمياء والفيزياء ليكونوا في مادة واحدة تسمى العلوم المتكاملة، كما أن اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا وعلم النفس ستكون مواد خارج المجموع.

الصفوف الثانوية في نظام الثانوية العامة الجديد 2025

تم الإعلان عن وجود تغييرات عديدة في المواد الدراسية في نظام الثانوية العامة الجديد 2025، وذلك علي النحو التالي:

الصف الأول الثانوي

سوف يتم دراسة 6 مواد بدلا من 10 مواد وهي اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الفلسفة والمنطق، التاريخ، علوم متكاملة، الرياضيات.

اللغة الأجنبية الثانية سوف تكون مادة نجاح ورسوب خارج المجموع.

سيتم تطبيق منهج العلوم المتكاملة لأول مرة ليكون بديلا عن منهجي الكيمياء والفيزياء.

سيتم الغاء مادة الجغرافيا من الدراسة في الصف الأول الثانوى على أن تصبح مادة تخصص للشعبة الأدبية في السنة التالية.

الصف الثاني الثانوي

سوف يتم دراسة 6 مواد بدلا من 8 مواد.

مواد الشعبة العلمية هي اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء.

مواد الشعبة الأدبية هي اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس، الرياضيات.

اللغة الأجنبية الثانية سوف تكون مادة نجاح ورسوب ولكن خارج المجموع.

إعادة تصميم مادة الرياضيات على أن تكون مادة واحدة.

الصف الثالث الثانوي