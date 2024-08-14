“وين سنك يا لولو” تردد قناة وناسة Wanasah TV الجديد 2024 للاستمتاع بأجمل أغاني الأطفال المرحة

تقدم قناة وناسة عبر شاشتها باقة من أروع البرامج المختلفة والمتنوعة والأغاني الترفيهية والتعليمية الموجهة للأطفال الصغار، فالقناة حريصة جداً على اختيار كل ما يتناسب مع تلك الفئة العمرية وأيضاً يتناسب مع القيم في المجتمع العربي والإسلامي، فمحتواها يتضمن البرامج والأغاني وأفلام الكارتون المسلية، فالقناة لها دور كبير في تنمية قدرات الأطفال العقلية والمهارية، وهذا مما جعلها هي الاختيار الأفضل والأنسب لترك أبنائهم أمام محتواها الرائع، ويمكن الاستمتاع بكل ما تقدمه القناة عبر شاشتها من خلال ضبطها على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات من أي مكان بالوطن العربي.

قناة وناسة Wanasah TV

أصبحت قنوات الأطفال هي الأكثر مشاهدة في أي مكان الوطن العربي، حيث أنها توفر للأطفال المتعة والترفيه في البيت كما أنها توفر لهم المعلومات المختلفة من خلال محتواها، وقناة وناسة واحدة من بين تلك القنوات والتي تعتبر وجهة تعليمية ترفيهية مميزة، فهي مميزة عن غيرها بالشخصيات الكرتونية المرحة والمحبوبة جداً من الجميع وهي “لولو” والتي يحبها الجميع وأتخذتها القناة رمزا لها، كما أنها تعلم الصغار أساسيات القراءة والكتابة والعمليات الحسابية وغيرها.

تردد قناة وناسة على جميع الأقمار الصناعية 2024

في الفترة الأخيرة أطلقت قناة وناسة للأطفال تردد جديد لها على الأقمار الصناعية المختلفة نايل سات وعرب سات، وهذا مما يسهل على جميع المشاهدين الاستمتاع بكل ما تقدمه من أغاني وبرامج وأفلام وغيرها، فتتميز القناة بمحتواها المتوفر على مدار اليوم دون توقف ولا انقطاع ولا تشويش، وتردد القناة على الأقمار الصناعية كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11430، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 2750، معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات، التردد: 11270، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، معامل التصحيح: 3/4.