أهم مواصفات و مميزات و أسعار لساعات Kieslect YFT2030EU KR Pro Smart Watch

عاليا حلمي تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي

ساعات سمارت كيسلكت KR هي من براند كيسلكت، وموديل KR برو – YFT2030EU، أول ظهور لهذا المنتج كان في أغسطس 02-2023 للاتصال مع اتصال بلوتوث أقوى، وشاشة AMOLED فائقة الدقة مقاس 1.43 بوصة بدقة FHD (466×466)، ومتوافق مع أندرويد 5.0 واي او اس 9.0 والإصدارات الأحدث منها والاتصال ببلوتوث 5.2، ويدعم مكالمات BT، وهي ساعة نابضة بالحياة وشاشة دائمة التشغيل تقم بمطابقة حالتك المزاجية أو ملابسك أو المناسبات المختلفة مع مجموعة واسعة من وجوه الساعة الأنيقة، والتي تحتوي جميعها على شاشة متطابقة دائمة التشغيل.

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مميزات و مواصفات ساعة Kieslect YFT2030EU KR

حجم البطارية280 مللي أمبير
اللونأسود وبرتقالي وأزرق
نوع الاتصالبلوتوث
ماذا في الصندوقساعة KR PRO الذكية باللون الأسود + البرتقالي البحري
حجم الفرقةمقاس واحد (حزام قابل للتعديل)
مادة الميناالألومنيوم
حجم قرص الساعة الذكية1.43 بوصة
رقم الموديلYFT2030EU
اسم النموذجك ر برو
كمية العنصر1

تتميز بمكالمات بلوتوث مستقرة وشاشة ديناميكية دائمة التشغيل، وتتمتع بحزام مغناطيسي سريع الفك ومشغل موسيقى يعمل أيضًا كمكبر صوت حتى تتمكن من الاستماع إلى الموسيقى على معصمك في أي وقت وفي أي مكان، ومتتبع اللياقة البدنية تصل إلى 70 وضعًا رياضيًا لكل من Android و IOS، ويوجد معها ضمان لمدة سنتين وتحتوي الساعة على مساعد صوتي بتقنية الذكاء الاصطناعي الحياة الذكية يساعد المساعد الصوتي بتقنية الذكاء الاصطناعي في أداء المهام مثل إعدادات  التنبيهات أو تشغيل التطبيقات أو تشغيل أوضاع الرياضة عبر الأوامر الصوتية، وعمر البطارية يصل إلى 7-10 أيام، يوجد بها اتصال تدريب التنفس، مستشعراً معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة وخاصية طلب المساعدة من (SOS)، يمكن السباحة في حوض السباحة بها القوة المقدرة لتحمل الماء والغبار IP68 متتبع اللياقة البدنية و ممتبع لجودة النوم.

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أفضل سعر لـ Kieslect KR Pro Smart Watch 2 Straps Black Model YFT2030EU by  فى مصر هو 3,499 ج.م.
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معلومات الكاتب
عاليا حلمي

يقوم الطبيب الصيدلي بمداواة جروح المرضى، كما تقوم أمي بمداواة قلبي المكلوم. لا أعلم أي المهن أمتهن، فجميع الوظائف تحتاج إلى رقة القلب، والصبر عند مواجهة المشكلات

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