أهم مواصفات و مميزات و أسعار لساعات Kieslect YFT2030EU KR Pro Smart Watch

ساعات سمارت كيسلكت KR هي من براند كيسلكت، وموديل KR برو – YFT2030EU، أول ظهور لهذا المنتج كان في أغسطس 02-2023 للاتصال مع اتصال بلوتوث أقوى، وشاشة AMOLED فائقة الدقة مقاس 1.43 بوصة بدقة FHD (466×466)، ومتوافق مع أندرويد 5.0 واي او اس 9.0 والإصدارات الأحدث منها والاتصال ببلوتوث 5.2، ويدعم مكالمات BT، وهي ساعة نابضة بالحياة وشاشة دائمة التشغيل تقم بمطابقة حالتك المزاجية أو ملابسك أو المناسبات المختلفة مع مجموعة واسعة من وجوه الساعة الأنيقة، والتي تحتوي جميعها على شاشة متطابقة دائمة التشغيل.



مميزات و مواصفات ساعة Kieslect YFT2030EU KR

حجم البطارية 280 مللي أمبير اللون أسود وبرتقالي وأزرق نوع الاتصال بلوتوث ماذا في الصندوق ساعة KR PRO الذكية باللون الأسود + البرتقالي البحري حجم الفرقة مقاس واحد (حزام قابل للتعديل) مادة المينا الألومنيوم حجم قرص الساعة الذكية 1.43 بوصة رقم الموديل YFT2030EU اسم النموذج ك ر برو كمية العنصر 1

تتميز بمكالمات بلوتوث مستقرة وشاشة ديناميكية دائمة التشغيل، وتتمتع بحزام مغناطيسي سريع الفك ومشغل موسيقى يعمل أيضًا كمكبر صوت حتى تتمكن من الاستماع إلى الموسيقى على معصمك في أي وقت وفي أي مكان، ومتتبع اللياقة البدنية تصل إلى 70 وضعًا رياضيًا لكل من Android و IOS، ويوجد معها ضمان لمدة سنتين وتحتوي الساعة على مساعد صوتي بتقنية الذكاء الاصطناعي الحياة الذكية يساعد المساعد الصوتي بتقنية الذكاء الاصطناعي في أداء المهام مثل إعدادات التنبيهات أو تشغيل التطبيقات أو تشغيل أوضاع الرياضة عبر الأوامر الصوتية، وعمر البطارية يصل إلى 7-10 أيام، يوجد بها اتصال تدريب التنفس، مستشعراً معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة وخاصية طلب المساعدة من (SOS)، يمكن السباحة في حوض السباحة بها القوة المقدرة لتحمل الماء والغبار IP68 متتبع اللياقة البدنية و ممتبع لجودة النوم.



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