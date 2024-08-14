طريقة التسجيل في استمارة قرعة الحج بالعراق وما هي شروط التسجيل 

عملت الحكومة العراقية تسهيل العديد من الإجراءات على العديد من المواطنين وذلك للعمل على أداء مناسك الحج والعمرة بطريقة مبسطة، وقد أعلنت بأنه يتم التسجيل في القرعة لكافة المواطنين المتوفر لديهم الشروط المعلن عنها، وصرحت بأنه يتم التسجيل على المنصة إلكترونيا وأعلنت خطوات التسجيل الصحيحة.

خطوات التسجيل في قرعة الحج

صرحت الهيئة العليا للحج والعمرة بأنه تم اتاحة التسجيل في القرعة من خلال الرابط الخاص بهم، كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط الهيئة العليا للحج والعمرة من هنا .

اختر الخدمات الإلكترونية من الشاشة الرئيسية للموقع، بعدها يتم اختيار استمارة التسجيل.

يتم تسجيل كافة البيانات الشخصية لمقدم الطلب، ومن الضروري التأكد من أن البيانات المسجلة على المنصة صحيحة مئة بالمئة.

ثم يتم العمل على إرسال الأوراق والمستندات التي تطلبها المنصة، واضغط على تأكيد الطلب.

يعرض الموقع الشروط والأحكام الخاصة به، ومن الضروري الموافقة عليها جميعا الضغط على إرسال الطلب.

ومن الضروري الاستعلام على نتيجة القرعة فور الإعلان عنها.

ما هي شروط التسجيل في قرعة الحج بالعراق

أوضحت الهيئة العليا للحج والعمرة بأنه من الضروري توافر بعض المتطلبات الأساسية لدى المتقدمين، وقد تم التوضيح بأن الشروط كالتالي: