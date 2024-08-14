اشغلي طفلك وريحي بالك.. تعرف على تردد طيور الجنة الجديد 2024 HD

ازداد البحث بشكل كبير على تردد قناة طيور الجنة، حيث أنها من أكثر القنوات التلفزيونية التي يستمتع بها الاطفال بكافة الاعمار، وحرصت إدارة القناة على تعديل التردد الخاص بهم، رغبة منهم على عرض المحتوى بدقة عالية وبدون مشاكل، وقد أوضحت بأنه يمكن تثبيت التردد على الهاتف الخاص بك بنفسك دون الحاجة إلى الاستعانة بمتخصص سنتعرف على الطريقة الصحيحة في تثبيتها.

التردد الجديد لقناة طيور الجنة على النايل سات

تعمل القناة على طرح العديد من الأغاني المفضلة لدي الكثير من الأطفال، كما أنها تحرص على اختيار محتوى ملائم لكافة الاعمار، التردد الجديد للقناة كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

ثبت تردد قناة طيور الجنة على عرب سات بدقة عالية

عملت إدارة القناة على طرح تردد جديد للقناة على قمر العرب سات، وقد أوضحت بأنه يتم تسجيل بيانات التردد كالتالي:

التردد الجديد: 11310.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3\2.

خطوات تثبيت التردد الجديد لقناة طيور الجنة

تثبيت القناة على الرسيفر الخاص بك من الخطوات البسيطة التي يمكن القيام بها بسهولة ولكن من الضروري التعرف على التردد الصحيح لخطوات التثبيت وهي كالتالي: