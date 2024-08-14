“ادخل سجل من هنا” رابط التسجيل في قرعة الحج بالعراق لعام 2025

أعلنت وزارة هيئة الحج والعمرة العليا بدولة العراق عن فتح باب التسجيل لقرعة الحج لعام 2025، حيث أن الحج أعظم شعائر الله والكثير من المسلمين يرغبون في أداء تلك الفريضة العظيمة، ويترقب الجميع فتح باب التقديم لتكون الفرصة متاحة أمامهم للتقديم والفوز بالقرعة، وسيتم التسجيل في قرعة الحج بالعراق الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للهيئة أو عبر بوابة أور الإلكترونية، وخلال هذا التقرير نوافيكم التفاصيل حول التسجيل في قرعة الحج والشروط الخاصة بالتقديم.

سجل الآن في قرعة حج العراق 2025

للتسجيل في استمارة قرعة الحج 2025 في العراق لابد من اتباع بعض الخطوات البسيطة والتي تتمثل في التالي:

في البداية يتم التوجه إلى موقع الهيئة العليا للحج والعمرة عبر شبكة الانترنت.

يتم اختيار أيقونة تسجيل حساب جديد وادخال المعلومات المطلوبة.

اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية.

تحديد قرعة الحج 2025.

يتم ملء استمارة التقديم بالبيانات الشخصية المطلوبة ومنها الاسم، تاريخ الميلاد، رقم الهوية الوطنية، العنوان، رقم الهاتف وغيرها من البيانات المطلوبة.

يتم إرفاق كافة المستندات الرسمية منها صورة الهوية الوطنية، صورة شخصية حديثة زغيرها.

التأكد من صحة البيانات المسجلة.

الضغط على زر الشروط والأحكام والموافقة عليها.

الضغط على زر إرسال الطلب.

تابع الطلب من خلال الموافقة حتى يتم الموافقة عليه.

شروط التسجيل في قرعة الحج

هناك بعض الشروط الخاصة بالتسجيل في قرعة الحج بالعراق وهي كالتالي: