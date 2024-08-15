“لولو الشطورة صارت شرطية“ تردد قناة وناسه بيبي على الأقمار الصناعية النايل وعربسات لأحلى أغاني الأطفال المسلية

تعتبر قناة وناسه بيبي واحدة من القنوات الفضائية التي لا يخلو منها كل منزل وذلك لأنها من القنوات التي يحبها الأطفال كثيرا حيث أنها تحرص على بث جميع الأغاني والأناشيد التي يحبها الطفل على مدار اليوم وبدون فواصل إعلانية، كما أنها تقوم أيضا بعرض باقة مميزة من البرامج التعليمية التي تحسن من سلوك الطفل، لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا تردد قناة وناسة الجديد.

قناة وناسه بيبي

تم إطلاق قناة وناسه بيبي منذ فترة ليست كبيرة ولكنها نجحت في أن يكون لها قاعدة جماهيرية كبيرة وذلك لأنه يتابعها عدد كبير من الأشخاص من مختلف الدول حول العالم، يمكن الآن للجميع تنزيل قناة وناسة بكل سهولة وهذا من خلال القمر الصناعي نايل باستخدام التردد التالي:

التردد: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

معدل الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة وناسة بيبي على عرب سات

من أكثر ما يميز قناة وناسة بيبي أنها من القنوات المجانية تماما حيث أنك لا تحتاج إلى دفع رسوم عند استقبالها، سوف نوضح لكم في السطور التالية التردد الجديد الخاص بها:

التردد: 11270.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

خطوات تنزيل قناة وناسة

يمكن الآن لكل من الآباء والأمهات استقبال قناة وناسة بكل سهولة وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات وهي: