“القبض خلال ساعات” موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أغسطس 2024 والشروط المطلوبة للتقديم

يعتبر برنامج تكافل وكرامة من أبرز برامج الدعم والمساعدة التي وفرتها الحكومة المصرية من أجل تحسين مستوى المعيشة للأسر الفقيرة والتي تستحق الدعم والمساعدة، وقد حقق أهدافه وهو توفير الدعم للفئات التي تستحق المساعدة، فالبرنامج يستفيد منه الأسرة الفقيرة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ويترقب الجميع موعد صرف الراتب الخاصة بشهر أغسطس على أحر من الجمر ، والذي لك يتبقى عليه إلا ساعات قليلة ولذلك سوف نطلعكم عن التفاصيل الخاصة بموعد نزول المعاش لشهر أغسطس وشروط التقديم.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2024

منذ بداية انطلاق معاش تكافل وكرامة تم تحديد يوم الخامس عشر من الشهر الميلادي ليكون هو الموعد الرسمي لصرف الراتب، وبالنسبة لموعد الراتب الخاص بشهر أغسطس الحالي سيتم الصرف في يوم الخميس الموافق 15 أغسطس 2024، حيث سيتم إيداع المبالغ في الحسابات البنكية الخاصة بكل مستفيد.

الشروط الخاصة بالتقديم في معاش تكافل وكرامة

من أجل التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة لابد التأكد من الشروط الخاصة بالقبول، وتلك الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم يعمل بأجر قليل لا يتجاوز عن 400 جنيه.

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

عدم حصوله على معاش تأميني.

يجب أن يكون لدى الأسرة المتقدم أطفال يتراوح أعمارهم بين 6 إلى 18 عاما وفي مرحلة التعليم.

عدم امتلاك المتقدم أي أملاك ثمينة أو مصادر دخل ثابتة.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

تتضمن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال الرقم القومي كالتالي: