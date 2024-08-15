وزارة التعليم العالي...رابط معدلات القبول الجامعات الاردنية 2025 في الكليات والجامعات إلكترونيًا عبر موقع بوابة وحدة التنسيق

أصدرت وزارة التعليم العالي في الأردن قرارًا بشأن معدلات القبول للجامعات لعام 2025، وذلك بعد فتح باب التسجيل وسبق للمستشار مهند الخطيب أن أعلن عن نسب القبول في هذه المؤسسات التعليمية الهامة، تتضمن الأرقام التي تم الإعلان عنها نسب القبول في مختلف التخصصات، مما يتيح للطلاب فرصة معرفة الكليات التي تتناسب مع درجاتهم وفي هذا المقال، سنستعرض هذه المعدلات، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عنها وكيفية تسجيل الطلاب في الجامعات الأردنية.

معدلات القبول الجامعات الاردنية 2025

تتباين معدلات القبول بين التخصصات العلمية والأدبية في الجامعات الأردنية، حيث تعتمد هذه المعدلات على مستوى الطلب وعدد المقاعد المتوفرة عادةً ما تتطلب التخصصات الطبية والهندسية معدلات قبول أعلى مقارنة بتخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية لذا، من الضروري أن يكون الطلاب على دراية بمعدلات القبول الخاصة بكل تخصص قبل تقديم طلباتهم

معدلات القبول في الجامعات الأردنية 2024

إليكم بعض معدلات القبول لكبار التخصصات في الجامعات الأردنية لعام 2024:

الطب:

الجامعة الأردنية: 98.55%

جامعة العلوم والتكنولوجيا: 98.1%

الجامعة الهاشمية: 97.45%

الصيدلة:

جامعة العلوم والتكنولوجيا: 95.8%

الجامعة الأردنية: 95.7%

الجامعة الهاشمية: 95.65%

طب الأسنان:

الجامعة الأردنية: 97.6%

جامعة العلوم والتكنولوجيا: 97.15%

الجامعة الهاشمية: 96.35%

هندسة العمارة:

الجامعة الأردنية: 95.85%

جامعة العلوم والتكنولوجيا: 94.55%

جامعة مؤتة: 92.3%

الهندسة المدنية:

الجامعة الأردنية: 94.2%

جامعة العلوم والتكنولوجيا: 89.6%

جامعة اليرموك: 83.65%

التمريض:

الجامعة الأردنية:

ذكور: 95.4%

إناث: 94.15%

جامعة العلوم والتكنولوجيا:

ذكور: 94.5%

إناث: 93.2%

المحاسبة:

الجامعة الأردنية: 97.15%

الجامعة الهاشمية: 95.65%

جامعة اليرموك: 90.95%

خطوات تقديم طلب القبول الموحد في الجامعات الأردنية لعام 2024-2025

للتقديم لمرحلة البكاليوس في الجامعات الأردنية للعام الجامعي 2024-2025، يرجى اتباع الخطوات التالية، بدءًا من يوم الأربعاء 14 أغسطس 2024: