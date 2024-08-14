” سجل الآن” خطوات تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور 1446 والشروط اللازمة للتقديم

يعد نظام نور من أهم الأنظمة الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، حيث يوفر خدمات شاملة للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، ويتيح نظام نور للطلاب المستجدين فرصة التسجيل في المدارس الحكومية والخاصة، كما يمكن لأولياء الأمور متابعة أداء أبنائهم الدراسي، من خلال الاطلاع على درجاتهم و حضورهم وفي هذا المقال طريقة تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور للعام الدراسي الجديد 1446/1447، مع شرح خطوات التسجيل بالتفصيل، لضمان سهولة ويسر عملية التسجيل.

خطوات تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور 1446

مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد 1446، بدأت وزارة التربية والتعليم السعودية في استقبال طلبات تسجيل الطلاب المستجدين عبر نظام نور الإلكتروني يوفر نظام نور منصة سهلة ومريحة لإدارة جميع الأمور التعليمية، بدءًا من التسجيل وصولًا إلى متابعة أداء الطلاب لضمان تسجيل سلس وناجح لطفلك في نظام نور، إليك الخطوات :

توجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لنظام نور

إذا كان لديك حساب مستخدم، قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

أدخل الكود المرئي للتحقق من أنك لست روبوتًا.

إذا لم يكن لديك حساب، انقر على “حساب مستخدم جديد” لإنشاء حساب جديد.

بعد تسجيل الدخول، انقر على “الخدمات الإلكترونية” ثم اختر “تسجيل طالب جديد”.

أدخل المرحلة الدراسية التي يرغب طفلك بالالتحاق بها، ورقم هوية ولي الأمر.

أضف جميع بيانات ولي الأمر والطالب، بما في ذلك اسمه الكامل وتاريخ ميلاده وجنسيته.

قم بإرفاق جميع المستندات المطلوبة، مثل شهادة الميلاد وصورة شخصية للطالب.

بعد إدخال جميع البيانات ورفع المستندات، انقر على “قدم طلب التسجيل”.

بمجرد إرسال الطلب، ستتلقى رسالة تأكيد على بريدك الإلكتروني يمكنك متابعة حالة الطلب من خلال حسابك في نظام نور.

شروط التقديم للطلاب الجدد بنظام نور 1446

حددت وزارة التربية والتعليم السعودية شروطًا لضمان بداية تعليمية ناجحة للطلاب المستجدين في نظام نور: