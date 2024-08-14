بجودة عالية .. اضبط تردد قناة بوكس موفيز الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات

تعد قناة بوكس موفيز واحدة من أبرز القنوات التي تحظى باهتمام كبير من قبل المشاهدين، فبعد غياب دام لبعض الوقت، تعود هذه القناة المفضلة من جديد على تردد نايل سات لتقدم لجمهورها المخلص مجموعة متميزة من الأفلام الأجنبية وتركز القناة على عرض أفلام الأكشن والدراما الأجنبية المثيرة والمشوقة، والتي تستقطب شريحة واسعة من المشاهدين، من الكبار والصغار على حد سواء وبالإضافة إلى ذلك، تقوم القناة بترجمة هذه الأفلام إلى اللغة العربية، مما يجعلها في متناول جميع المتابعين في المنطقة هذه الميزات، إلى جانب العودة المرتقبة للقناة على تردد نايل سات، تجعل منها محطة جذابة ومنافسة بقوة في سوق القنوات الفضائية وسيكون للمشاهدين فرصة متجددة للاستمتاع بمحتوى ترفيهي راق وممتع.

تردد قناة بوكس موفيز الجديد 2024

أحد أبرز مميزات قناة بوكس موفيز هو بثها المستمر على مدار الساعة فالمشاهدون يمكنهم الاستمتاع بمحتواها المتنوع من الأفلام والمسلسلات بشكل مجاني تماماً، دون الحاجة إلى أي اشتراكات شهرية أو سنوية وتضمن القناة جودة عالية في عرض هذا المحتوى من خلال التحديث الدوري للتردد على القمرين النايل سات والعربسات.

تردد قناة بوكس موفيز على النايل سات:

التردد: 12563

الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة بوكس موفيز على العربسات:

التردد: 11678

الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

خطوات ضبط تردد قناة بوكس موفيز Box Movies