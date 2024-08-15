تعرف اليوم الأربعاء أغسطس “14” على سعر الذهب فى مصر

تشهد الفترة انخفاضاً في أسعار الذهب ويُقاس سعر الذهب في الأسواق العالمية عادةً بالدولار الأمريكي للأوقية، وهو ما يعكس قيمة الذهب في أسواق المعادن الثمينة، التغيرات في هذا السعر يمكن أن تكون ملحوظة في فترات قصيرة، مما يجعل متابعة أسعار الذهب أمرًا مهمًا للمستثمرين والمهتمين في هذا المجال بشكل عام، يعتبر فهم سعر الذهب وتحليل العوامل المؤثرة فيه أمرًا ضروريًا للمستثمرين، وصناع القرار، لضمان اتخاذ قرارات مالية مدروسة ومبنية على معلومات دقيقة.

سعر الذهب اليوم

الذهب الخالص (24 قيراط): يُعتبر الأكثر نقاءً، لكنه أقل متانة، ويستخدم أساساً في الاستثمار.

الذهب 22 قيراطاً: يُستخدم في المجوهرات، ويحتوي على نسبة نقاء أقل من الذهب الخالص.

الذهب 18 قيراطاً: يحتوي على 75% ذهب و25% معادن أخرى، مما يجعله أكثر متانة ويستخدم في المجوهرات الراقية.

لنتعرف على أسعار الذهب

العيار سعر الشراء سعر البيع جرام عيار 24 3954 3936 جرام عيار 22 3625 3609 جرام عيار 21 3460 3445 جرام عيار 18 2966 2954 جرام عيار 14 2307 2298 الدولار 49.15 48.65 الأونصة 2440 2439.5 الجنيه الذهب 27680 27660

نصائح عند شراء الذهب