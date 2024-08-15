تعرف اليوم الأربعاء أغسطس “14” على سعر الذهب فى مصر

تشهد الفترة انخفاضاً في أسعار الذهب ويُقاس سعر الذهب في الأسواق العالمية عادةً بالدولار الأمريكي للأوقية، وهو ما يعكس قيمة الذهب في أسواق المعادن الثمينة، التغيرات في هذا السعر يمكن أن تكون ملحوظة في فترات قصيرة، مما يجعل متابعة أسعار الذهب أمرًا مهمًا للمستثمرين والمهتمين في هذا المجال بشكل عام، يعتبر فهم سعر الذهب وتحليل العوامل المؤثرة فيه أمرًا ضروريًا للمستثمرين، وصناع القرار، لضمان اتخاذ قرارات مالية مدروسة ومبنية على معلومات دقيقة.
سعر الذهب اليوم
الذهب الخالص (24 قيراط): يُعتبر الأكثر نقاءً، لكنه أقل متانة، ويستخدم أساساً في الاستثمار.
الذهب 22 قيراطاً: يُستخدم في المجوهرات، ويحتوي على نسبة نقاء أقل من الذهب الخالص.
الذهب 18 قيراطاً: يحتوي على 75% ذهب و25% معادن أخرى، مما يجعله أكثر متانة ويستخدم في المجوهرات الراقية.
لنتعرف على أسعار الذهب
|العيار
|سعر الشراء
|سعر البيع
|جرام عيار 24
|3954
|3936
|جرام عيار 22
|3625
|3609
|جرام عيار 21
|3460
|3445
|جرام عيار 18
|2966
|2954
|جرام عيار 14
|2307
|2298
|الدولار
|49.15
|48.65
|الأونصة
|2440
|2439.5
|الجنيه الذهب
|27680
|27660
نصائح عند شراء الذهب
- لتحديد الكمية المناسبة من الذهب الواجب شرائها لتحدد الهدف الرئيسي للادخار .
- احفظ الذهب بشكل آمن و حدد شكل الذهب الذي يناسب احتياجاتك وأهدافك.
- اطلع على أسعار الذهب الحالية وتحقق من سمعة ومصداقية البائعين.
- اشترِ الذهب من متاجر أو بائعين معتمدين وذوي سمعة جيدة. تأكد من أن لديهم ترخيصًا رسميًا ومراجعات إيجابية من العملاء.
- تأكد من شراء الذهب الأصلي وعالي الجودة.
- عند شراء المجوهرات أو السبائك، تأكد من أن الذهب يأتي مع شهادة توثق نقاءه ووزنه. هذه الشهادة تضمن أصالة الذهب وتساعدك في تحديد قيمته.