صدرت رسمياً.. نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2024 الدور الأول عموم محافظات العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2024 واحدة من الكلمات البحث على جوجل لأن الطلاب من جميع المحافظات العراقية يبحثون عن نتائجهم بفارغ من الصبر، حيث تشكل نتائج الاعتراضات أهمية كبيرة وتعتبر بالنسبة للطلاب أهم من نتائج الامتحانات الأساسية، وهذا لأن الدرجات التي حصلوا عليها يتم تعديلها بعد أن قاموا بالتقديم و دفع جميع المستحقات،

وصلت قيمة الرسوم على الاعتراضات لكل مادة 500 دينار عراقي وهذه القيمة حددت وزارة التربية والتعليم العراقية حسب توجيهات الدكتور إبراهيم نامس الجبوري، لم تظهر نتائج الاعتراضات بشكل سريع لأنها عملية دقيقة للغاية تحتاج إلى وقت كافية لإجراء التصحيح ورصد الدرجات، ثم إعادة تعديل الدرجات ونسب النجاح قبل الرفع، خلال الفقرات التالية ننشر لكم نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2024 ورابط الاستعلام بالخطوات.

نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2024

تعد مرحلة السادس الاعدادي من المراحل التعليمية المهمة جداً وفيها يحدد الطالب مستقبله ولذلك يحرص الطلاب على تحقيق أعلى الدرجات، لقد تم صدور نتائج اعتراضات السادس الاعدادي العراق الدور الاول الفرع العلمي والأدبي بشكل رسمي خلال الساعات القليلة الماضية بتاريخ اليوم الأربعاء 14 من أغسطس 2024، كما قامت الوزارة برفع النتائج إلكترونياً ليحصل عليها الطلاب جميعاً، وحسب بعض المصادر أن هناك نتائج كثيرة تم تعديلها وسوف يسترد الطلاب قيمة الرسوم التي قاموا بدفعها للاعتراضات، وخلال الساعات القادمة يتم الانتهاء من رفع نتائج الاعتراضات علمي وأدبي باقي المحافظات.

رابط نتائج اعتراضات السادس الاعدادي العراق