“لو معاك 200 ألف جنيه هتاخد عليهم 129 ألف فوري”.. طريقة سهلة لحساب أرباحك من شهادة الإدخار

تزامنًا مع الأحوال الاقتصادية وغلاء المعيشة، يتجه معظم المواطنين إلى طرق الحفاظ على أموالهم، عبر استثمارها في العديد من المشاريع المختلفة، ناهيك عن أن البعض قد لا يجد خبرة في تلك المشروع، فيبحث عن طرق أخرى تزويد من أمواله وتُحافظ على قيمتها، دون تعب أو إرهاق، فضلاً عن أن أبرز وأهم هذه الطرق الفعالة والمأخوذ بها هي شراء شهادات ادخارية من البنك العاملة بالدولة، ومن بينها البنك الأهلي، الذي يوفر شهادات ادخارية عالية العائد، مع مميزات أخرى عند القيام بشراءها، هذا وأن البعض يرغب في طريقة سهلة وميسرة لحساب قيمة شهادة تُقدر بنحو 200 ألف جنيه، وعليه سنوضح لكم الطريقة الصحيح والمناسبة لحساب قيمة الأرباح.

شراء شهادة بقيمة 200 ألف جنيه

مؤخرًا أطلق البنك الأهلي شهادة ادخارية بعائد تنافسي قدر بنحو 21.5% عائد ثابت على مدار 3 سنوات، وعليه فإنه في حالة استثمار مبلغ بقيمة 200 ألف جنيه يصبح العائد تقريبًا على مدار الـ 3 أعوام نحو 129 ألف جنيه بدون مصاريف إدارية أو غيرها من المصاريف التي يحتاج إليها البنك، بالإضافة إلى أن هذه الشهادة يمكن شراءها والحصول على العديد من المميزات التي توفرها بضمان الشهادة.

شهادات أخرى من البنك الأهلي

ومع طرح الشهادات أتاح البنك الأهلي العديد من الشهادات التي تتناسب مع مختلف الفئات، ومن بينها الأتي:-