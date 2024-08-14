يمكنك بسهولة الحصول على نتيجتك بضغطة زر، نتيجة السادس الإبتدائي العراقي جميع المحافظات العراقية 2024، نشرت وزارة التربية العراقية رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 الدور الثاني عبر بيان رسمي على موقعها الإلكتروني، حيث أعلنت النتائج اليوم الأحد، 11 أغسطس 2024، لعدد من محافظات العراق، وأشارت الوزارة إلى أن نتائج باقي المحافظات ستُعلن في الأيام القليلة القادمة، يمكن الاستعلام عن النتائج عبر موقع الوزارة الرسمي وموقع نتائجنا باستخدام اسم الطالب ورقم جلوسه.

نتيجة السادس الإبتدائي العراقي جميع المحافظات العراقية 2024

نخط لكم في السطور القادمة نتيجتك بضغطة زر، نتيجة السادس الإبتدائي العراقي الدور الثاني جميع المحافظات العراقية 2024، حيث يمكنك بسهولة الحصول على نتيجتك بسهولة من خلال عدة خطوات عبر موقع وزارة التربية العراقي من خلال رابط في الخطوات التالية:

في بيانها، أوضحت الوزارة كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2024 للدور الثاني.

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والعراقية.

الضغط على أيقونة نتائج السادس الابتدائي.

تحديد محافظة الطالب.

ثم إدخال بيانات الطالب مثل رقم الجلوس والاسم.

ثم الضغط على زر عرض النتيجة.

نتيجة السادس الإبتدائي الدور الثاني موقع نتائجنا 2024

سلطنا الضوء عبر ما سبق على نتيجتك بضغطة زر، نتيجة السادس الإبتدائي العراقي الدور الثاني جميع المحافظات العراقية 2024، حيث يمكنك الحصول على نتيجتك من خلال رابط مباشر لموقع نتائجنا: