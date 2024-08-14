طريقة عمل اللانشون البيتي بكل أسراره وبمكونات غير مكلفة وبطعم زي الجاهز

اللانشون هو واحد من أكثر الخيارات الشائعة والمحببة لدى الأطفال خصوصًا في فترة الدراسة، ويتميز بسهولة التحضير وانخفاض التكلفة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لوجبة الغداء في المدرسة بإمكانك إعداد لانشون مغذٍ وصحي لأطفالك باستخدام مكونات بسيطة دون الحاجة إلى اللحوم أو الدجاج وفي هذا المقال، طريقة تحضير لانشون بيتي سهل ولذيذ يمكن تحضيره بخطوات بسيطة.
طريقة تحضير اللانشون البيتي السهل والشهي
يعد اللانشون من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، خاصة الأطفال، حيث يشكّل جزءًا أساسيًا من السندويشات والوجبات السريعة في المدرسة وبالرغم من توفره بشكل واسع في الأسواق، إلا أن تحضيره في المنزل له مزايا عديدة.
المكونات:
- 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة
- 5 قطع جبنة مثلثات
- مكعبان من مرقة اللحم
- 1/2 ملعقة صغيرة حبهان مطحون
- 1 ملعقة كبيرة بابريكا
- 1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة
- 1 ملعقة كبيرة بصل بودرة
- 1 كوب دقيق
- 1/2 كوب زيت
- لون طعام صحي
- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
- حلقات زيتون مخلل
الخطوات:
- في الخلاط، اخلطي جميع المكونات معًا حتى تحصلي على قوام متماسك.
- ضعي قدرًا كبيرًا من الماء على النار واتركيه حتى الغليان.
- صبي الخليط في كيس بلاستيكي شفاف، ثم اربطه بإحكام وشكله على هيئة أسطوانة.
- لف الكيس بورق القصدير وضعه في الماء المغلي لمدة ساعة حتى ينضج تمامًا.
- أخرجي الكيس من الماء واتركيه ليبرد، ثم قطعيه إلى شرائح رفيعة.
- قدمي اللانشون مع حلقات الزيتون المخلل وقدميه بالهناء والشفاء.
- يمكن تخزين اللانشون في الثلاجة لمدة أسبوع تقريبًا ويعتبر هذا اللانشون البيتي خيارًا مثاليًا لوجبات الغداء في المدرسة، وهو سريع التحضير ومغذٍ لأطفالك.