طريقة عمل اللانشون البيتي بكل أسراره وبمكونات غير مكلفة وبطعم زي الجاهز

اللانشون هو واحد من أكثر الخيارات الشائعة والمحببة لدى الأطفال خصوصًا في فترة الدراسة، ويتميز بسهولة التحضير وانخفاض التكلفة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لوجبة الغداء في المدرسة بإمكانك إعداد لانشون مغذٍ وصحي لأطفالك باستخدام مكونات بسيطة دون الحاجة إلى اللحوم أو الدجاج وفي هذا المقال، طريقة تحضير لانشون بيتي سهل ولذيذ يمكن تحضيره بخطوات بسيطة.

طريقة تحضير اللانشون البيتي السهل والشهي

يعد اللانشون من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، خاصة الأطفال، حيث يشكّل جزءًا أساسيًا من السندويشات والوجبات السريعة في المدرسة وبالرغم من توفره بشكل واسع في الأسواق، إلا أن تحضيره في المنزل له مزايا عديدة.

المكونات:

4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة

5 قطع جبنة مثلثات

مكعبان من مرقة اللحم

1/2 ملعقة صغيرة حبهان مطحون

1 ملعقة كبيرة بابريكا

1 ملعقة كبيرة ثوم بودرة

1 ملعقة كبيرة بصل بودرة

1 كوب دقيق

1/2 كوب زيت

لون طعام صحي

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

حلقات زيتون مخلل

الخطوات: